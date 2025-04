Μια νέα νομοθετική πρόταση στη Γαλλία έχει βάλει... φωτιά στη δημόσια συζήτηση και απειλεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός αντιμετωπίζει τη θρησκευτική έκφραση. Αν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εγκριθεί, οι αθλήτριες που φορούν χιτζάμπ δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες στην χώρα, ανεξαρτήτως αθλήματος ή επιπέδου!

Πίσω από αυτή την πρόταση κρύβεται η αρχή της «λαϊκότητας», βασικός πυλώνας της γαλλικής δημοκρατίας. Ουσιαστικά, είναι η αρχή διαχωρισμού Κράτους και Εκκλησίας, με στόχο το κράτος να είναι ουδέτερο απέναντι σε όλες τις θρησκείες και να διασφαλίζει την ελευθερία της πίστης. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, αθλητές, ΜΚΟ και διεθνείς παρατηρητές βλέπουν την πρόταση αυτή ως μονομερή και στοχευμένη εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών.

Η Σιλβί Εμπερενά, πρωταθλήτρια στην άρση βαρών αποτελεί παράδειγμα του πώς η προτεινόμενη απαγόρευση του χιτζάμπ στον αθλητισμό απειλεί την ελευθερία και το μέλλον μουσουλμάνων αθλητριών στη Γαλλία. Η ίδια μίλησε στη Relevo και αποκάλυψε ότι τόσο αυτή όσο και μουσουλμάνες συναθλήτριές της σκέφτονται να φύγουν από τη χώρα για να συνεχίσουν να αθλούνται με αξιοπρέπεια, χωρίς να αναγκαστούν να επιλέξουν ανάμεσα στην πίστη και την αγάπη τους για τον αθλητισμό.

Η Διεθνής Αμνηστία και οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, κάνουν λόγο για νόμο που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και οδηγεί σε διακρίσεις με βάση τη θρησκεία και το φύλο. Το κράτος από τη μεριά του δηλώνει πως προσπαθεί να προστατεύσει τον αθλητισμό από τον εξτρεμισμό, οι περιορισμοί αυτοί φαίνεται όμως να οδηγούν κυρίως σε αποκλεισμό νέων αθλητριών που κατοικούν στη Γαλλία.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο το χιτζάμπ. Αφορά το ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει ισότιμα στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός πρέπει να είναι χώρος συνύπαρξης και αποδοχής. Αντί για γήπεδα και στάδια ανοιχτά σε όλους, κινδυνεύουμε να δούμε γήπεδα που θα δέχονται μόνο όσους «ταιριάζουν» στην εικόνα που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους για τον «σωστό» Γάλλο πολίτη.

