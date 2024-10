Η UEFA εγκαινιάζει μία νέα εποχή για το ποδόσφαιρο γυναικών, επενδύοντας 1 δις ευρώ!

Το ποδόσφαιρο γυναικών εισέρχεται σε μία νέα εποχή, καθώς η UEFA ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξή του, μέχρι το 2030. Η νέα στρατηγική στοχεύει να καταστήσει το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές ομαδικό άθλημα για γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα των επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Η στρατηγική «Unstoppable» αναπτύχθηκε σε συνεργασία με φορείς του ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη, καθορίζοντας στρατηγικές προτεραιότητες για ένα βιώσιμο μέλλον για την επόμενη γενιά παικτριών, προπονητών, διαιτητών, εθελοντών αλλά και των φιλάθλων.

Στα επόμενα έξι χρόνια, 1 δις ευρώ από έσοδα αγώνων και επενδύσεις της UEFA θα διατεθούν στο ποδόσφαιρο γυναικών, μέσω διοργανώσεων εθνικών ομάδων, διασυλλογικών αγώνων, παροχών προς συλλόγους και εθνικές ομοσπονδίες, καθώς και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, δήλωσε για το πλάνο αυτό: «Το ''Unstopable'' είναι ο οδικός μας χάρτης για ένα βιώσιμο μέλλον, δείχνοντας τη δυναμική που έχει το ποδόσφαιρο γυναικών. Η αποστολή μας είναι απλή, να βοηθήσουμε το άθλημα στο να λάβει μια σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή κοινότητα.»

