Η FA στο πλευρό της Ίκρα Ισμαήλ: «Οι γυναίκες είναι ελεύθερες να αγωνίζονται με τα ρούχα που θέλουν βάσει της πίστης τους»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι οι γυναίκες αθλήτριες στις διοργανώσεις της μπορούν να φορούν ενδυμασία που συμμορφώνεται με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε περιστατικό που συνέβη όταν η πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας γυναικών της Σομαλίας, Ίκρα Ισμαήλ, αποκλείστηκε από αγώνα της Λίγκας Ποδοσφαίρου Γυναικνών του Μεγάλου Λονδίνου (GLWFL) επειδή δεν δέχθηκε να φορέσει σορτς!

Η Ισμαήλ, η οποία είναι 24 ετών και μουσουλμάνα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, περιγράφοντας ότι αποκλείστηκε από τον αγώνα της Κυριακής (27/10) λόγω της επιλογής της να φορέσει παντελόνι αντί για τα προβλεπόμενα σορτς. Παρά το γεγονός ότι εδώ και πέντε χρόνια αγωνίζεται με αυτή την ενδυμασία στη συγκεκριμένη λίγκα, αυτή τη φορά τής απαγορεύτηκε να παίξει ως αναπληρωματική στην ομάδα της, United Dragons. Ο διαιτητής της ενημέρωσε πως υπήρχε σαφής οδηγία από τη λίγκα να μην επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που δεν συμμορφώνονται, ανεξάρτητα από το αν η ενδυμασία τους ταιριάζει ή όχι με τα υπόλοιπα μέρη της στολής.

"I just felt so isolated and cornered". Muslim footballer Iqra Ismail was not allowed to play in a match at the weekend because she refused to compromise her religious beliefs and wear shorts. pic.twitter.com/ma9uzfbd1E

Η απόφαση αυτή του διαιτητή την έφερε αντιμέτωπη με την επιλογή του να θέσει την πίστη της σε δεύτερη μοίρα ή να εγκαταλείψει τον αγώνα. Η Ισμαήλ επέλεξε να σεβαστεί τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις, αποφασίζοντας να μην παίξει τελικά.

Η ίδια είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των προσφύγων και της ένταξης των μουσουλμάνων γυναικών στον αθλητισμό. Με δημόσιες δηλώσεις της κατέκρινε τους περιορισμούς ενδυμασίας, τονίζοντας πως αυτοί αποτρέπουν τις γυναίκες με παρόμοιες πεποιθήσεις από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. «Οι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί υπάρχει η έλλειψη της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρο και γιατί σπάνια βλέπουμε γυναίκες που μοιάζουν με εμένα σε αγώνες - αυτός λοιπόν είναι ο λόγος», εξήγησε, υπογραμμίζοντας πως τα πολιτιστικά και θρησκευτικά εμπόδια μπορούν να αποτρέψουν τις γυναίκες από την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο, παρά το ότι πλέον ζούμε στο 2024.

Η FA στάθηκε στο πλευρό της, με την εκπρόσωπό της να δηλώνει: «Επικοινωνήσαμε άμεσα με τις τοπικές ομοσπονδίες και τους διαιτητές στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γυναικών για να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτριες θα είναι ελεύθερες να φορούν ρούχα που συνάδουν με την πίστη ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις». Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος των Άγγλων σημείωσε επίσης ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδία του Μίντλεσεξ ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η GLWFL, από την πλευρά της, αναγνώρισε το ζήτημα και εξήγησε πως η αρχική τους κατεύθυνση απαιτούσε από τις παίκτριες να φορούν σορτς πάνω από κάθε πρόσθετη ενδυμασία. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι πλέον δεν απαιτείται οι παίκτριες να φορούν σορτς πάνω από φόρμες ή καλσόν, και δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν τους διαιτητές και τα μέλη της λίγκας για να αποφύγουν μελλοντικές παρεξηγήσεις.

Το περιστατικό αυτό έχει ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη στον αθλητισμό, καθώς η αγγλική Ομοσπονδία και η GLWFL εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι περιορισμοί ενδυμασίας λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν θα αποτρέπουν τη συμμετοχή γυναικών από όλα τα υπόβαθρα στο ποδόσφαιρο.

It is wonderful to see Iqra Ismail standing by her principles and her belief in God. Islam is a beautiful religion where modesty matters. We can all learn from her noble example. Well done Iqra! https://t.co/VFBzxy1xag