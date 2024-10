Η Στέφανι Ζάμπρα ολοκλήρωσε την καριέρα της με έναν ιδανικό τρόπο, σκοράροντας στον τελευταίο της αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς, απέναντι στη Σέλμπουρν. Το 1-1 στο «Tallaght Stadium» το Σάββατο (12/10)σήμανε το τέλος μιας εντυπωσιακής πορείας για την ίδια, που διήρκεσε πάνω από 15 χρόνια και περιλάμβανε διακρίσεις τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο εξωτερικό.

In advance of kick off this afternoon, Stephanie Zambra was presented with a gift in recognition of her invaluable contribution to the women’s game in this country 👏🏻



A trailblazer, an icon, a legend 💚 pic.twitter.com/vVAxnXZ3SE