Ένα πραγματικό αριστούργημα σημειώθηκε στο πρωτάθλημα Γυναικών του Μεξικού, από αυτά που βλέπεις και ξαναβλέπεις, αλλά δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι έχει συμβεί! Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το γκολ της 25χρονης Λίζμπεθ Οβάλε στην αναμέτρηση της Τίγκρες με τη Γουαδαλαχάρα.

Η Μεξικανή, μετά τη σέντρα της Ερμόσο, «χτύπησε» σαν... σκορπιός βάζοντας ένα ασύλληπτο γκολ, το οποίο εύλογα πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τις συμπαίκτριές της που δεν πίστευαν στα μάτια τους!

Δείτε το βίντεο και απολαύστε:

We've never seen a goal like the goal Lizbeth Ovalle scored for Tigres last nightpic.twitter.com/dmiwSCrdZE