Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε δυναμική είσοδο στον κόσμο του WNBA αγοράζοντας μετοχές στην Toronto Tempo

Η Σερένα Ουίλιαμς γράφει ιστορία για ακόμα μία φορά, αυτή τη φορά όχι στα court του τένις, αλλά στον χώρο της επιχειρηματικότητας και του γυναικείου αθλητισμού. Η θρυλική τενίστρια ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Toronto Tempo, της πρώτης καναδικής ομάδας του WNBA, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση το 2026.

«Αυτό δεν αφορά μόνο το μπάσκετ», δήλωσε η ίδια, «είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη δυναμική και την ικανότητα των γυναικών στον αθλητισμό». Η Αμερικανίδα τενίστρια υποστήριξε ότι πάντα οραματιζόταν τον γυναικείο αθλητισμό ως μια ανεκμετάλλευτη επενδυτική ευκαιρία και τώρα που έχει αρχίσει να παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Λάρι Τάνενμπαουμ,, ώστε να δημιουργήσει ένα σπουδαίο αθλητικό κληροδότημα το οποίο θα φέρει τη δική της υπογραφή.

Η Ουίλιαμς δεν θα έχει μόνο διοικητικό ρόλο στην ομάδα, αλλά θα συμμετάσχει και στο σχεδιασμό των εμφανίσεων των παικτριών, δίνοντας μια πιο προσωπική πινελιά στο brand της πρωτοεμφανιζόμενης Tempo.

Η πρόεδρος της ομάδας, Τερέζα Ρες, τόνισε: «Η Σερένα είναι μια πρωταθλήτρια με κάθε έννοια της λέξης. Έχει ανοίξει δρόμους για τις γυναίκες στον αθλητισμό και στην επιχειρηματικότητα. Το αποτύπωμά της θα είναι τεράστιο για την ομάδα και τη χώρα».

Με αυτό το νέο βήμα, η Σερένα Ουίλιαμς προστίθεται σε μια λίστα σπουδαίων αθλητών, όπως ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Τομ Μπρέιντι, που στηρίζουν έμπρακτα το WNBA. Παράλληλα, συνεχίζει την ενασχόλησή της με τις υπόλοιπες επενδύσεις της στον αθλητικό χώρο, έχοντας ήδη μετοχές στην Angel City FC και τους Miami Dolphins.

Breaking: Serena Williams is joining the ownership group for the Toronto Tempo, the WNBA's newest expansion team, she announced on social media. pic.twitter.com/WVgJVu1BYm