Τζόρτζιο Κιελίνι: Επένδυσε εξαψήφιο ποσό στο ποδόσφαιρο γυναικών εμπνεόμενος από την Angel City

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, είχε μια μακρά πορεία τόσο στη Serie A, όσο και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο 40χρονος πλέον αμυντικός, ανακοίνωσε ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον τελευταίο σταθμό της πολυετούς καριέρας του να είναι η LAFC, στη Major League Soccer. Η θητεία του στον σύλλογο του Λος Άντζελες συνέπεσε με το ντεμπούτο της Angel City στο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον πρώην άσο της Γιουβέντους, η ομάδα εκείνη τον ενέπνευσε και του έδωσε την αφορμή ώστε να επενδύσει στο άθλημα.

Ο ίδιος πραγματοποίησε δωρεά στην Mercury/13, ένα δίκτυο πολλαπλών γυναικείων συλλόγων στο οποίο ανήκει και Como Women της Serie A, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος την Τετάρτη.

«Περνώντας χρόνο στις ΗΠΑ, είδα τα αλματώδη βήματα που κάνει το ποδόσφαιρο γυναικών. Συνειδητοποίησα πόσες δυνατότητες υπάρχουν ακόμα και πως μπορεί να εξελιχθεί και στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κιελίνι. «Αυτή η εμπειρία με ενέπνευσε και είμαι περήφανος που είμαι μέρος ενός έργου, που έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις αθλήτριες και την ανάδειξη του αθλήματος μέχρι να φτάσει στο επόμενο επίπεδο.»

Η Mercury/13 με τη σειρά της περιέγραψε την επένδυση του Ιταλού παίκτη ως «εξαιρετικά σημαντική», ωστόσο δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες αναφορικά με το ποσό το οποίο ο άλλοτε αμυντικός των Λος Άντζελες δώρισε. Ανέφερε μόνο ότι ο αριθμός είναι εξαψήφιος. Ο ίδιος προς το παρόν, δεν θα έχει κάποιον ρόλο στην ομάδα, ούτε θα βρίσκεται στη διοίκηση, έχει δηλώσει όμως διαθέσιμος για συζητήσεις που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και το θέμα της εύρεσης νέων επενδυτών.

I’m really excited to share that I’ve joined Mercury/13 as an investor. It’s a Multi Club Ownership Group focused on supporting and growing women’s football globally. After spending time in the U.S., I saw the incredible strides women’s football is making there and how much… pic.twitter.com/iAgudpJx9F