Γιαννάκης: «Δυστυχώς υπάρχουν στερεότυπα που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην προπονητική»

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Κ., Παναγιώτης Γιαννάκης, μίλησε στο SheCOACH για τη σημασία της έμφυλης ισότητας και της συμπερίληψης στην προπονητική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαδικασία δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αυθεντικότητα, τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή υπόβαθρου.

Αναλυτικά

Πόσο σημαντικές είναι η έμφυλη ισότητα και η συμπερίληψη στην προπονητική, σε ό,τι αφορά τη δίκαιη πρόσβαση γυναικών και ανδρών σε επαγγελματικές ευκαιρίες;

«Η έμφυλη ισότητα και η συμπερίληψη στην προπονητική είναι εξαιρετικά σημαντικές γιατί αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ισότιμη ανάπτυξη του αθλητισμού, συνολικά. Όταν γυναίκες και άνδρες έχουν δίκαιη πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες, δημιουργείται ένα πιο πλούσιο και πολυδιάστατο περιβάλλον, όπου διαφορετικές εμπειρίες, οπτικές και προσεγγίσεις συνυπάρχουν προς όφελος των αθλητών και των ομάδων. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα ή ανισότητες που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην προπονητική, ειδικά σε ανδρικές ομάδες ή υψηλό επίπεδο. Είναι, λοιπόν, ευθύνη όλων μας, ομοσπονδιών, συλλόγων και ίδιων των προπονητών, να στηρίξουμε ενεργά πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν τη συμπερίληψη και δίνουν ίσες ευκαιρίες με βάση την αξία, τη γνώση και την εμπειρία, όχι το φύλο».

Πόσο απαιτητική είναι η διαδικασία διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αυθεντικότητα, τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή υπόβαθρου;

«Είναι σίγουρα μια απαιτητική, αλλά και απολύτως αναγκαία διαδικασία. Δεν αρκεί απλώς να λέμε ότι πιστεύουμε στην ισότητα. Χρειάζεται καθημερινή συνέπεια, ανοιχτή επικοινωνία και σεβασμός στη διαφορετικότητα του καθενός. Σε μια ομάδα, είτε μιλάμε για αθλητές, είτε για προπονητές, είτε για στελέχη, ο ρόλος του ηγέτη είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε όλοι να νιώθουν ασφάλεια να εκφραστούν όπως είναι. Όταν κάποιος αισθάνεται αποδοχή, τότε απελευθερώνει τη δημιουργικότητά του και συμβάλλει ουσιαστικά στο σύνολο. Φυσικά, αυτό απαιτεί χρόνο, εμπιστοσύνη και συνεχή προσπάθεια. Όμως, όταν το πετύχεις, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: μια ομάδα δεμένη, με σεβασμό, αυτοπεποίθηση και κοινό σκοπό».

Ποια είναι τα πεδία στα οποία η συμπερίληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προπονητική διαδικασία;

«Η συμπερίληψη συμβάλλει σε πολλούς και ουσιαστικούς τομείς της προπονητικής. Πρώτα απ’ όλα, ενισχύει τη συνοχή και τη συνεργασία μέσα στην ομάδα, καθώς κάθε μέλος αισθάνεται ότι η φωνή του ακούγεται και ότι η παρουσία του έχει αξία. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα αποδοχής, οι αθλητές γίνονται πιο δεκτικοί στη μάθηση και πιο πρόθυμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Επιπλέον, η συμπερίληψη προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, γιατί διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές οδηγούν σε πιο ευέλικτες προσεγγίσεις και καλύτερες λύσεις. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να πετύχεις. Υπάρχουν πολλοί, και αυτό είναι πλούτος για μια ομάδα. Τέλος, συμβάλλει και στην προσωπική ανάπτυξη του ίδιου του προπονητή. Μαθαίνεις να ακούς, να προσαρμόζεσαι, να κατανοείς διαφορετικούς ανθρώπους και τρόπους σκέψης. Κι αυτό, τελικά, κάνει την ομάδα πιο δυνατή, αλλά και τον προπονητή πιο ολοκληρωμένο».

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η συμπερίληψη και η αλλαγή νοοτροπίας δεν αποτελούν απλώς κοινωνικά αιτήματα, αλλά λειτουργούν και ως αναπτυξιακά εργαλεία που μπορούν να μεταμορφώσουν ουσιαστικά τον αθλητισμό και την κοινωνία;

«Απολύτως. Η συμπερίληψη και η αλλαγή νοοτροπίας δεν είναι απλώς κοινωνικά αιτήματα. Είναι εργαλεία που μπορούν να φέρουν ουσιαστική πρόοδο. Όταν οι άνθρωποι σε μια ομάδα ή σε έναν οργανισμό αισθάνονται αποδεκτοί και ίσοι, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η αφοσίωση ενισχύονται σημαντικά. Αυτή η αλλαγή σκέψης δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινή λειτουργία του αθλητισμού, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως πρότυπο για την κοινωνία ευρύτερα: διδάσκει σεβασμό στη διαφορετικότητα, ενισχύει τη δικαιοσύνη και προωθεί την ευκαιρία για ανάπτυξη σε όλους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα διττό όφελος — για την ομάδα, αλλά και για την κοινωνία συνολικά».