Η Τζένι Ερμόσο επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, βοηθώντας τη Ρόχα να επικρατήσει 3-0 της Γερμανίας στον τελικό του Nations League και έκανε το back to back. Η 35χρονη, κορυφαία σκόρερ στην ιστορία της χώρας, αγωνίστηκε ως αλλαγή και πανηγύρισε έναν ακόμη τίτλο, προσθέτοντας στο πλούσιο παλμαρέ της μετά και τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, εκεί όπου η χαρά επισκιάστηκε από το σκάνδαλο με τον τότε πρόεδρο της RFEF, Λουίς Ρουμπιάλες.

Δύο χρόνια πριν, η Ισπανία έφτασε στην κορυφή του κόσμου, όμως η στιγμή θριάμβου στιγματίστηκε από την ανεπίτρεπτη κίνηση του Ρουμπιάλες προς την Ερμόσο. Το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα και οι παίκτριες βγήκαν μπροστά, απαιτώντας σεβασμό και προστασία. Τώρα η Ρόχα ξανά έγραψε ιστορία και το πανυγίρισε μακριά από σκάνδαλα.

Στον τελικό του Nations League, η Ισπανία αγωνίστηκε χωρίς την Αϊτάνα Μπονμάτι λόγω τραυματισμού, όμως η ομάδα βρήκε λύσεις με δύο γκολ της Κλάουντια Πίνα και ένα της Βίκι Λόπεζ. Η Ερμόσο έκανε αισθητή την παρουσία της στο γήπεδο, ενώ η Αλέξια Πουτέγιας χαρακτήρισε τη βραδιά «μαγική», με πάνω από 55.000 θεατές στο Estadi Metropolitano να δημιουργούν ατμόσφαιρα-ρεκόρ για εθνικό παιχνίδι της Ισπανίας.

Η προπονήτρια Σόνια Μπερμούδεθ πανηγύρισε την πρώτη της κατάκτηση με την Εθνική, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και τη συγκέντρωση των παικτριών της.