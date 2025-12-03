GWomen
jenny_ermoso

Έρμοσο: Μια απονομή χωρίς σκάνδαλα για την Ισπανία

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Ισπανία κατέκτησε ξανά το Nations League με την Τζένι Ερμόσο να σηκώνει το τρόπαιο, μακριά από τα σκάνδαλα του παρελθόντος.

Η Τζένι Ερμόσο επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, βοηθώντας τη Ρόχα να επικρατήσει 3-0 της Γερμανίας στον τελικό του Nations League και έκανε το back to back. Η 35χρονη, κορυφαία σκόρερ στην ιστορία της χώρας, αγωνίστηκε ως αλλαγή και πανηγύρισε έναν ακόμη τίτλο, προσθέτοντας στο πλούσιο παλμαρέ της μετά και τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, εκεί όπου η χαρά επισκιάστηκε από το σκάνδαλο με τον τότε πρόεδρο της RFEF, Λουίς Ρουμπιάλες.

Δύο χρόνια πριν, η Ισπανία έφτασε στην κορυφή του κόσμου, όμως η στιγμή θριάμβου στιγματίστηκε από την ανεπίτρεπτη κίνηση του Ρουμπιάλες προς την Ερμόσο. Το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα και οι παίκτριες βγήκαν μπροστά, απαιτώντας σεβασμό και προστασία. Τώρα η Ρόχα ξανά έγραψε ιστορία και το πανυγίρισε μακριά από σκάνδαλα.

Στον τελικό του Nations League, η Ισπανία αγωνίστηκε χωρίς την Αϊτάνα Μπονμάτι λόγω τραυματισμού, όμως η ομάδα βρήκε λύσεις με δύο γκολ της Κλάουντια Πίνα και ένα της Βίκι Λόπεζ. Η Ερμόσο έκανε αισθητή την παρουσία της στο γήπεδο, ενώ η Αλέξια Πουτέγιας χαρακτήρισε τη βραδιά «μαγική», με πάνω από 55.000 θεατές στο Estadi Metropolitano να δημιουργούν ατμόσφαιρα-ρεκόρ για εθνικό παιχνίδι της Ισπανίας.

Η προπονήτρια Σόνια Μπερμούδεθ πανηγύρισε την πρώτη της κατάκτηση με την Εθνική, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και τη συγκέντρωση των παικτριών της.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]