Μετά την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού με 98-50 κόντρα στους Πάνθηρες Καβάλας το Σάββατο (28/11), που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη WBL, ο αγωνιστικός παλμός του πρωταθλήματος συνεχίζει να χτυπά σήμερα (29/11) με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE στο Gazzetta. Οι αγώνες θα μεταδοθούν και LIVE στο You Tube, εκτός από το ματς του Τριφυλλιού, που θα καλυφθεί από το Σπορ FM TV 2.

Στα δύο ματς που κλέβουν την παράσταση ο Άρης φιλοξενεί τον Αθηναϊκό Qualco και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΣ Γιάννινα. Αμφότερα θα ξεκινήσουν στις 15:00. Νωρίτερα, στις 13:00 στον αγώνα που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Στις 17:00, ο Κρόνος BC Plasis θα κοντραριστεί με τον Αμύντα και στις 18:00, στο παιχνίδι που κλείνει τον... χορό της 8ης αγωνιστικής, ο Παναθλητικός φιλοξενεί τον Πρωτέα Βούλας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 28/11

Ολυμπιακός - Πάνθηρες Καβάλας 98-50

Κυριακή 29/11

13.00 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός

15.00 Άρης-Αθηναϊκός Qualc

15.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

17.00 Κρόνος BC Plasis-Αμύντας

18.00 Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας