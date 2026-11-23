Η Ελένη Δεινοπούλου του Α.Σ. Άρη αναδείχθηκε MVP μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η 18χρονη λίμπερο (γεννημένη στις 11/6/2008) ξεχώρισε στη νίκη του Άρη στην έδρα του Απολλώνιου Κερατσινίου με 3-2 σετ, η οποία ήταν και η πρώτη φετινή για τις κιτρινόμαυρες. Η Δεινοπούλου είχε 42% στην υποδοχή με 31% άριστες σε 26 σερβίς που δέχθηκε, ενώ πραγματοποίησε και 19 άμυνες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της.

Η νεαρή αθλήτρια αγωνίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, καθώς την περσινή σεζόν φορούσε τη φανέλα του Ζαφειράκη Νάουσας στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.. Μέσα σε λίγους μήνες έκανε το άλμα στη Volley League Γυναικών και κατέκτησε το πρώτο της βραβείο MVP.

Μετά από έξι αγωνιστικές, η Δεινοπούλου έχει αγωνιστεί σε 25 σετ, μετρώντας 163 υποδοχές με 45% αποτελεσματικότητα.

Πώς νιώθεις για την ανάδειξη σου σε MVP;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να δείξω το πως παίζω και το ποια είμαι. Το αφιερώνω στη μαμά μου που πίστεψε όλα αυτά τα χρόνια σε εμένα».

Είναι η πρώτη σου χρονιά στη Volley League γυναικών, πώς νιώθεις για την ευκαιρία να αγωνιστείς στο κορυφαίο επίπεδο;

«Από μικρή ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα. Το μόνο συναίσθημα που είχα ήταν ο ενθουσιασμός και η χαρά. Σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά να παίζεις στο τοπικό σε σχέση με την Α1, αλλά θεωρώ ότι με τη δουλειά που έχω κάνει και με τον κόπο που έχω ρίξει ήμουν έτοιμη για αυτό».

Πώς νιώθεις που αγωνίζεσαι απέναντι σε αθλήτριες που τα προηγούμενα χρόνια έβλεπες στην τηλεόραση;

«Όταν έμπαινα στο γήπεδο δεν το πίστευα ότι παίζω αντίπαλος με αυτές τις αθλήτριες. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία και ακόμη δεν το πιστεύω».

Στον αγώνα με τον Απολλώνιο ποιο ήταν το στοιχείο που έκανε τη διαφορά;

«Ξέραμε από την αρχή ότι τον αγώνα πάμε να τον κερδίσουμε, ήξερα εξ αρχής ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα. Ένιωθα από την αρχή πάρα πολύ σίγουρη και προσπαθούσα για κάθε μπάλα όλο και περισσότερα».

Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για τη φετινή σεζόν;

«Στόχος μας είναι να είμαστε φέτος σε μία καλή βαθμολογική θέση και θέλουμε πάρα πολύ να μπούμε στην οκτάδα».

Η κορυφαία επτάδα της 6ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Zoe Weatherington (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 13π. (10/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).

Πασαδόρος: Isabella Di Iulio (Πανιώνιος Betsson) 5π. (3/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

Ακραίες: Ελπίδα Τικμανίδου (Ζ.Α.Ο.Ν.) 19π. (13/21 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 64% υπ. – 32% άριστες), Ανθή Βασιλαντωνάκη (Πανιώνιος Betsson) 10π. (8/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 31% άριστες).

Κεντρικές: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 13π. (6/9 επ., 7 μπλοκ), Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 13π. (10/15 επ., 3 μπλοκ).

Λίμπερο: Ελένη Δεινοπούλου (Α.Σ. Άρης), (λ, 43% υπ. – 31% άριστες) – 19 άμυνες

ΟΙ MVP ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027

1η αγωνιστική: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2η αγωνιστική: Zoe Weatherington (Η.Π.Α. – Π.Α.Ο.Κ. F&U)

3η αγωνιστική: Milica Kubura (Σερβία, Ελλάδα – Πανιώνιος Betsson)

4η αγωνιστική: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

5η αγωνιστική: Rica Maase (Γερμανία – Ζ.Α.Ο.Ν.)

6η αγωνιστική: Ελένη Δεινοπούλου (Α.Σ. Άρης)