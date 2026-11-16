Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής Γυναικών κόντρα στην Ολλανδία (17/11, 18.00, ΕΡΤ2), για τα προκριματικά του Eurobasket 2027.

Μίλησε για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά το ματς με τη Σερβία, καθώς και για το «Ιβανώφειο» που γέμισε κόντρα στη Σλοβακία.

Αναλυτικά όσα είπε η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου:

– Ποια είναι η συνολική εικόνα που έχεις από την παρουσία της ομάδας στους πρώτους δύο αγώνες με τη Σερβία και τη Σλοβακία;

«Είμαστε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη στο 100%. Αν συνέβαινε αυτό τη δεδομένη χρονική περίοδο θα ήταν παράλογο, γιατί δουλεύουμε ουσιαστικά με μία καινούργια προπονήτρια κάτι λιγότερο από δέκα μέρες. Ωστόσο, νομίζω ότι προσπαθούμε. Οι παίκτριες δείχνουμε πολύ μεγάλη διάθεση και φυσικά έχουμε ένα πολύ υποστηρικτικό σταφ το οποίο μας βοηθάει να αφομοιώσουμε γρήγορα αυτά που θέλει η κόουτς. Τη φιλοσοφία της και τις καινούργιες λεπτομέρειες. Γενικότερα, είμαι πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια και για την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής».

– Μετά τον αγώνα με τη Σερβία, στην αναμέτρηση με τη Σλοβακία, βγάλατε αντίδραση και πετύχατε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει συνολικά για την ομάδα το γεγονός ότι καταφέρατε να ξεπεράσετε την ήττα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα;

«Σημαίνει πάρα πολλά. Αρχικά, όταν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχουν τρία παιχνίδια, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορείς μείνεις ούτε στο νικηφόρο αποτέλεσμα, ούτε στην ήττα. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αλλάξουμε γρήγορα τον “διακόπτη”. Να κρατήσουμε τα λάθη μας, να δούμε πώς μπορούσαμε να τα διορθώσουμε και η ομάδα να βγάλει αντίδραση. Να δείξει τον πραγματικό αγωνιστικό χαρακτήρα που έχει η Εθνική Ομάδα, ο οποίος ξεκινάει πάντα από την άμυνά μας. Δυστυχώς, με τη Σερβία δεχθήκαμε κάτι παραπάνω από 80 πόντους, κάτι το οποίο δεν είναι η αγωνιστική ταυτότητά μας. Δεν είναι το DNA αυτής της ομάδας. Επομένως, στον αγώνα με τη Σλοβακία είπαμε θα βγούμε στον παρκέ, θα “γυαλίζει” το μάτι μας, και στην άμυνα δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα σημείο στη Σλοβακία να μας απειλήσει. Η ήττα από τη Σερβία μάς πλήγωσε και θέλαμε να αντιδράσουμε».

Αύριο (17/11) θα αγωνιστείτε απέναντι στην Ολλανδία, στον τελευταίο αγώνα για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου. Τι περιμένετε από τον αντίπαλό σας;

«Όπως μετά τον αγώνα με τη Σερβία, έτσι και μετά το παιχνίδι με τη Σλοβακία, το έχουμε ήδη ξεχάσει. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετές έμπειρες παίκτριες που αγωνίζονται πολλά χρόνια σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες και στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό το παιχνίδι θα είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ο αντίπαλός μας είναι μια physical ομάδα, έχει μέγεθος, επομένως περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αρκετές επαφές. Σίγουρα πρέπει άλλη μία φορά να είμαστε πολύ καλές στην άμυνα. Να κάνουμε αυτά που πρέπει. Να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Όπως ακριβώς κάναμε και με τη Σλοβακία».

Βρίσκεσαι στην πόλη σου, τη Θεσσαλονίκη, και όπως στο «παράθυρο» του Μαρτίου έτσι και σε αυτό, το «Ιβανώφειο» ήταν κατάμεστο. Όπως φαίνεται, το συγκεκριμένο γήπεδο είναι μια καλή έδρα για την Εθνική Γυναικών.

«Ναι. Βάσει αποτελεσμάτων, νομίζω ότι το Ιβανώφειο μας ταιριάζει πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη που έρχεται και μας στηρίζει. Μπορεί να είναι κλισέ αυτό που θα πω, αλλά ο κόσμος είναι ο έκτος παίκτης μας. Περιμένουμε και αύριο το Ιβανώφειο να είναι γεμάτο. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο να μπορώ να γυρίζω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και να αγωνίζομαι μπροστά στους δικούς μου ανθρώπους φορώντας τα γαλανόλευκα. Ειδικά μετά τον τραυματισμό μου στον χιαστό, νομίζω ότι εκτιμώ τα μικρά πράγματα παραπάνω από όσο τα εκτιμούσα πριν».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας, άνοιξε μια νέα σελίδα για την Εθνική Γυναικών με την Στέλλα Καλτσίδου να βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας. Ένας άνθρωπος ο οποίος σας ξέρει και τον ξέρετε πολύ καλά.

«Εγώ την έχω ζήσει και ως συμπαίκτρια από το 2013 που κλήθηκα για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα. Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή, ειδικά για εμάς που την έχουμε ζήσει ως αθλήτρια και συμπαίκτρια. Η κόουτς Στέλλα, ως αθλήτρια ήταν πάρα πολύ σοβαρή και πειθαρχημένη. Ένας άνθρωπος που κοιτάει τη λεπτομέρεια και νομίζω ότι αυτό συνεχίζει να κάνει και σήμερα που είναι προπονήτρια. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει βρεθεί στη θέση μας και έχει φορέσει τα παπούτσια μας. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να ζητήσει από εμάς, γνωρίζει το DNA της ομάδας καλύτερα από τον καθένα, με τόσες συμμετοχές, παραστάσεις και εμφανίσεις που έκανε με την Εθνική Γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια προπονήτρια που αντιλαμβάνεται την ψυχολογία μας και ξέρει πώς θα μιλήσει σε κάθε παίκτρια ξεχωριστά».

Η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας δεν αλλάζει και η άμυνα θα είναι πάντα η βάση της. Τι καινούργιο έχει προσθέσει η κόουτς Καλτσίδου;

«Σίγουρα η φιλοσοφία κάθε προπονητή είναι διαφορετική. Το βασικό στοιχείο της ομάδας ανέκαθεν ήταν η άμυνα. Προσπαθούσαμε κάποιες ελλείψεις που είχαμε σε μέγεθος, σε σχέση με τις αντίπαλες χώρες, να το καλύπτουμε με τη μαχητικότητα, την άμυνα, το πάθος και την καρδιά μας, που μας χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες ως λαό γενικότερα. Ουσιαστικά λίγα πράγματα έχουν αλλάξει».

Αν και είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για το επόμενο «παράθυρο» τον Φεβρουάριο το 2027 και τι μπορεί να συμβεί σε αυτό, είναι δεδομένη η θέληση όλης της ομάδας στο τέλος αυτής της διαδικασίας η Ελλάδα να έχει πάρει το εισιτήριο για το Ευρωμπάσκετ Γυναικών. Σίγουρα είσαι αισιόδοξη. Πιστεύεις όμως ότι στο τέλος…

«Θα πανηγυρίσουμε την πρόκριση; Νομίζω ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είμαστε μια ομάδα η οποία βρίσκεται πολλά χρόνια μαζί. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι αυτός δεν είναι ο ξεκάθαρος στόχος μας. Όπως στόχος μας είναι να πάμε την Εθνική Ομάδα κάπου καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Ωστόσο, αυτό που κοιτάμε τώρα είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ό,τι έχουμε μπροστά μας. Είμαι όμως πραγματικά πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια, για τα παράθυρα και το τι μπορεί να έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθούμε σε ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση».





Photo Credits: Eurokinisi