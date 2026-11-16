Οι παίκτριες της Κονελιάνο πρωταγωνιστούν στο ημερολόγιο Perazza για καλό σκοπό

Η νέα έκδοση του διάσημου ιταλικού ημερολογίου Calendario Perazza για το 2027 κυκλοφόρησε, με πρωταγωνίστριες τις παίκτριες της πρωταθλήτριας Κονελιάνο, οι οποίες άφησαν για λίγο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό για έναν σπουδαίο σκοπό.

Το κεντρικό concept της φετινής φωτογράφισης βασίζεται στους καθρέφτες. Μέσα από τις αντανακλάσεις οι εμπνευστές της καμπάνιας ήθελαν να αναδείξουν τη διττή ταυτότητα των αθλητριών. Τη δυναμική πλευρά τους μέσα στο γήπεδο από τη μια και την ανθρώπινη υπόστασή τους εκτός γηπέδων. Παράλληλα, ο καθρέφτης λειτουργεί κι ως ένα σύμβολο ενσυναίσθησης, υπενθυμίζοντας το πόσο σημαντικό είναι το να κοιτάζουμε πέρα από τον εαυτό μας κι όσους έχουν ανάγκη.

Πέραν της Κονελιάνο, η φετινή έκδοση για το 2027 έχει επετειακό χαρακτήρα και φιλοξενεί αθλητές και αθλήτριες από τρεις ακόμα σημαντικούς συλλόγους της περιοχής του Τρεβίζο. Την Μπενετόν Ράγκμπι, την Νουτριμπουλέτ Τρεβίζο και την Τρεβίζο FBC.

Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότερα από 230.000 ευρώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί συνολικά από την έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής, με τα έσοδα να ενισχύουν σημαντικούς φορείς υγείας και κοινωνικής προσφοράς στην περιοχή, ανάμεσά τους και νοσοκομεία.