Διαφορετικές διαδρομές, άλλα αθλήματα και άλλα δεδομένα. Ωστόσο τις ενώνει ένα πράγμα: ο αθλητισμός και η αγάπη του για αυτόν αλλά και η στόχευσή τους για την κορυφή.

Ο λόγος για τις Πάολα Εγκόνου και Αρίνα Σαμπαλένκα που βρέθηκαν στο Μιλάνο και την εβδομάδα μόδας. Η Ιταλίδα διεθνής σταρ του βόλεϊ και μία εκ των καλύτερων τενιστριών στον κόσμο που προέρχεται από τη Λευκορωσία είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να τα πουν από κοντά. Η δε Εγκόνου ξετρελάθηκε με την Λευκορωσίδα ως παρουσία και προσωπικότητα κάνοντας τη δήλωση ότι «η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι το πιο εντυπωσιακό άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι μία πολύ δυνατή αθλήτρια και τη θαυμάζω πραγματικά και πολύ.

Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω στην εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Ήταν πολύ ευχάριστη και πολύ καλή μαζί μου. Με αντιμετώπισε με θέρμη και πολύ ωραίο τρόπο. Μιλήσαμε για λίγο και μετά βγήκαμε μαζί φωτογραφία.

Δεν θα τολμούσα ποτέ να πω ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο υπό το πρίσμα του τι σημαίνουμε για το άθλημά μας και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Εσείς (ο Τύπος) θα τα δείτε αυτά και θα κρίνετε πάνω σε αυτό το σκέλος». Η Εγκόνου απάντησε και για το πώς βλέπει τη δική της δυναμική στον χώρο του βόλεϊ: «Είμαι μία εκ των καλύτερων παικτριών στον κόσμο αλλά όχι η κορυφαία.

Βλέπω τον εαυτό μου μέσα στις κορυφαίες στον κόσμο μαζί με τις Μπόσκοβιτς, Βάργκας, Χάακ, Ογκνιένοβιτς, Ντε Τζενάρο και πολλές ακόμα παίκτριες που θεωρώ πολύ καλές και δυνατές». Οι δηλώσεις της Εγκόνου προηγήθηκαν χρονικά του αγώνα όπου η Σαμπαλένκα έχασε και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις στο γήπεδο (μετά το τέλος αναμέτρησης) για τις οποίες απολογήθηκε σημειώνοντας σε ανάρτησή της στο Instagram ότι δεν αφορούσαν στην Ουκρανίδα αντίπαλό της (Σβιτολίνα) αλλά άτομα (από την εξέδρα) που την ενόχλησαν με τη συμπεριφορά τους προς αυτήν.