Θεανώ Ζαγκλιβέρη: Έφυγε από τη ζωή η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

Η οικογένεια της άρσης βαρών θρηνεί για τον θάνατο της Θεανώς Ζαγκλιβέρη, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (16/11) σε ηλικία 55 ετών, νικημένη από τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Θεανώ Ζαγκλιβέρη σημάδεψε με την πορεία της την άρση βαρών, αθλήτρια του Άρη Θεσσαλονίκης και του Πανελληνίου ΓΣ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας της ασχολήθηκε με τα κοινά, διετέλεσε έφορος της Ομοσπονδίας και στις 19 Οκτωβρίου 2022 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ΕΟΑΒ. Τον Οκτώβριο του 2024 επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών μία θέση που κατείχε μέχρι και πριν από λίγους μήνες.

Τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, πάντα με γενναιότητα και χωρίς να βάλει ποτέ σε δεύτερη μοίρα, την αγάπη της για την άρση βαρών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Αμφίπολη Σερρών την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 14.00 μ.μ.».

Η ανακοίνωση της ΕΟΑΒ



«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών αποχαιρετά τη Θεανώ Ζαγκλιβέρη, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Η Θεανώ Ζαγκλιβέρη που συνέδεσε το όνομά της με το άθλημα της άρσης βαρών, τόσο ως αθλήτρια όσο και μέσα από τη διοικητική της προσφορά, γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1971 και ξεκίνησε την αθλητική της πορεία από τον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής της καριέρας εκπροσώπησε την Ελλάδα σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της πορείας, παρέμεινε ενεργή στον χώρο της άρσης βαρών, αναλαμβάνοντας διοικητικές ευθύνες στην Ελληνική Ομοσπονδία. Διετέλεσε έφορος της Ομοσπονδίας και στις 19 Οκτωβρίου 2022 ανέλαβε την προεδρία της, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφαία διοικητική θέση της ΕΟΑΒ.

Τον Οκτώβριο του 2024 επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών μία θέση που κατείχε μέχρι και πριν από λίγους μήνες. Τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, πάντα με γενναιότητα και χωρίς να βάλει ποτέ σε δεύτερη μοίρα, την αγάπη της για την άρση βαρών.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια της ελληνικής άρσης βαρών και όλοι θα την θυμούνται για την προσφορά της στο άθλημα, αλλά και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπιζε τα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους οικείους και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Καλό ταξίδι, Θεανώ. Η προσφορά και η διαδρομή σου θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη της οικογένειας της ελληνικής άρσης βαρών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Αμφίπολη Σερρών την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 14.00».