Πού θα δείτε τον αγώνα του Αθηναϊκού στη EuroLeague Women και του Ολυμπιακού στο EuroCup Women

Η αγωνιστική δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη συνεχίζεται. Το πρόγραμμα την Τρίτη (03/11) έχει δύο αναμετρήσεις. Αρχικά ο Αθηναϊκός, έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη EuroLeague Women.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, υποδέχεται την Κιμπίρκστις, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο την πρώτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη. Το τζάμπολ είναι στις 20:30 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο Novasports Start.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη, θέλει να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες. Οι «ερυθρόλευκες» έχουν ρεκόρ 2-1 στο EuroCup Women και θα φιλοξενηθούν από τη Φερόλ (21:15) για την τέταρτη αγωνιστική.

Μπορείτε να δείτε το ματς μέσω του καναλιού της FIBA στο YouTube.