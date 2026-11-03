GWomen
Πού θα δείτε τον αγώνα του Αθηναϊκού στη EuroLeague Women και του Ολυμπιακού στο EuroCup Women
03/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πού θα δείτε τον αγώνα του Αθηναϊκού στη EuroLeague Women και του Ολυμπιακού στο EuroCup Women

Παναγιώτης Ραμαντάνης

Πού θα δείτε το παιχνίδι του Αθηναϊκού με την Κιμπίρκστις και του Ολυμπιακού με τη Φερόλ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η αγωνιστική δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη συνεχίζεται. Το πρόγραμμα την Τρίτη (03/11) έχει δύο αναμετρήσεις. Αρχικά ο Αθηναϊκός, έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη EuroLeague Women.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, υποδέχεται την Κιμπίρκστις, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο την πρώτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη. Το τζάμπολ είναι στις 20:30 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο Novasports Start.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη, θέλει να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες. Οι «ερυθρόλευκες» έχουν ρεκόρ 2-1 στο EuroCup Women και θα φιλοξενηθούν από τη Φερόλ (21:15) για την τέταρτη αγωνιστική.

Μπορείτε να δείτε το ματς μέσω του καναλιού της FIBA στο YouTube.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]