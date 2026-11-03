Η γυναίκα αθλήτρια και η περίοδος: Το ταμπού που παραμένει στον αθλητισμό

Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος των προπονητών είναι καθοριστικός. Η εμπιστοσύνη και η ανοιχτή επικοινωνία μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ώστε μια αθλήτρια να αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει για τον πόνο της, να ζητήσει προσαρμογές στην προπόνηση ή να ξεκουραστεί όταν το χρειάζεται. Γιατί η κατανόηση δεν σημαίνει λιγότερες απαιτήσεις. Σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι οι αθλήτριες δεν είναι όλες ίδιες και ότι η φροντίδα της υγείας τους αποτελεί μέρος της αθλητικής τους πορείας.

Πάνω απ' όλα όμως το ντοκιμαντέρ θέλει να ανοίξει μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που βρίσκονται στον πρωταθλητισμό. Αφορά ένα ευρύτερο κοινό που συχνά δεν γνωρίζει τι μπορεί να σημαίνει η περίοδος για μια αθλήτρια, τι δυσκολίες κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά συνηθισμένη προπόνηση και πόση προσπάθεια απαιτείται για να συνεχίσει κανείς όταν το σώμα του δεν συνεργάζεται.

Γιατί η δύναμη μιας αθλήτριας δεν μετριέται μόνο από το πόσο αντέχει αλλά και από το αν μπορεί να ακούσει το σώμα της χωρίς να αισθάνεται ενοχές. Και για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο αθλητισμός αντιμετωπίζει την περίοδο.

Το ντοκιμαντέρ του GWomen και της INTERSPORT έρχεται να δείξει όσα συχνά δεν φαίνονται στους αγώνες, τις δυσκολίες, τις σιωπές, τις διαφορετικές εμπειρίες και την ανάγκη για περισσότερη γνώση και κατανόηση. Για να πάψει η περίοδος να αντιμετωπίζεται σαν κάτι που πρέπει να κρύβεται και να γίνει αυτό που είναι, μια φυσιολογική λειτουργία του σώματος, για την οποία κάθε γυναίκα αξίζει να μπορεί να μιλά ανοιχτά.

Η avant-première του ντοκιμαντέρ «PERIOD. The Untold Game» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ την ίδια ημέρα, στις 15:00, μέσα από το YouTube κανάλι του Gazzetta.gr, καθώς και μέσω της INTERSPORT.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οκτώ αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες: η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (πρωταθλήτρια στο βάδην), η Μαρία Κατσαμούρη και η Χριστίνα Κατσαμούρη (αθλήτριες καλαθοσφαίρισης), η Σοφία Ιωσηφίδου (αθλήτρια στίβου στα 100 μ. με εμπόδια), η Ευαγγελία Πλατανιώτη (παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης), η Τατιάνα Γεωργίου (διεθνής αθλήτρια ποδοσφαίρου), η Έλενα Ξενάκη (παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης) και η Δώρα Γκουντούρα (5η Ολυμπιονίκης στην ξιφασκία).

Τη δική τους οπτική καταθέτουν επίσης οι προπονητές Αντώνης Λάππας (προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης) και Θανάσης Δελενίκας (προπονητής ξιφασκίας, με 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες).

Στο ντοκιμαντέρ συμβάλλουν με την επιστημονική τους γνώση η Κατερίνα Δασούλα (φυσικοθεραπεύτρια, Doriadis Physio Center) και ο Ιωάννης Δουλγεράκης (μαιευτήρας – γυναικολόγος, Personalised Prime Clinic - PPC).