Η γυναίκα αθλήτρια και η περίοδος: Το ταμπού που παραμένει στον αθλητισμό
Σαν να μην συμβαίνει τίποτα στο σώμα τους. Σαν να πρέπει να συνεχίσουν κανονικά ό,τι κι αν αισθάνονται. Γιατί αυτό ακριβώς έχουν μάθει να κάνουν. Να σφίγγουν τα δόντια, να παίρνουν ένα παυσίπονο, να φορούν το αγωνιστικό τους ρούχο και να μπαίνουν στο γήπεδο, στην πισίνα ή στον στίβο. Να αντιμετωπίζουν την περίοδο σαν ακόμη μία μέρα ακόμη κι όταν αυτή δεν είναι καθόλου ίδια με τις υπόλοιπες.
Σε έναν αθλητισμό που απαιτεί συνέπεια, αντοχή και διαρκή υπέρβαση, οι ανάγκες του γυναικείου σώματος συχνά περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η αθλήτρια καλείται να αποδώσει χωρίς να είναι πάντα αυτονόητο ότι μπορεί να μιλήσει για όσα βιώνει.
Το GWomen σε συνεργασία με την INTERSPORT, έρχεται να φωτίσει αυτή την πλευρά του αθλητισμού γυναικών μέσα από ένα ντοκιμαντέρ για την περίοδο, τις δυσκολίες που μπορεί να τη συνοδεύουν και το ταμπού που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από αυτήν. Πρωταθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα μιλούν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους από την πρώτη τους περίοδο μέχρι τους έντονους πόνους στην προπόνηση, την αγωνία στους αγώνες και τις στιγμές που αναγκάστηκαν να συνεχίσουν ενώ το σώμα τους ζητούσε κάτι διαφορετικό.
Οι ιστορίες τους δεν είναι ίδιες κάποιες περιγράφουν ημέρες κατά τις οποίες ο πόνος τις δυσκολεύει ακόμη και να σηκωθούν από το κρεβάτι. Άλλες θυμούνται αγώνες στους οποίους ένιωθαν αδύναμες, ζαλισμένες ή εξαντλημένες, αλλά και στιγμές που χρειάστηκε να διαχειριστούν μια διαρροή μπροστά σε συμπαίκτριες, προπονητές και θεατές. Υπάρχουν και εκείνες που αισθάνονται καλύτερα όταν έχουν περίοδο και έχουν συνδέσει συγκεκριμένες φάσεις του κύκλου τους με υψηλότερη απόδοση.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα του ντοκιμαντέρ, δεν βιώνουν όλες οι γυναίκες την περίοδο με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν τα ίδια συμπτώματα, τις ίδιες ανάγκες ή τις ίδιες αντοχές κάθε μήνα. Κι όμως για χρόνια πολλές αθλήτριες έμαθαν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες σαν κάτι που πρέπει απλώς να αντέξουν, χωρίς να διαταράξουν την καθημερινότητά τους και χωρίς να ζητήσουν περισσότερη κατανόηση.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι συνεχίζουν να αγωνίζονται είναι ότι συχνά νιώθουν πως πρέπει να το κάνουν σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Ότι ο πόνος είναι κάτι που δεν χρειάζεται να αναφερθεί, ότι η ανάγκη για ξεκούραση μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία και ότι μια φυσιολογική λειτουργία του σώματος πρέπει να παραμένει κρυφή. Ακόμη και η πιθανότητα να λερωθεί το αγωνιστικό τους ρούχο μπορεί να γίνει πηγή άγχους σε έναν χώρο όπου η προσοχή θα έπρεπε να βρίσκεται στην προσπάθεια και όχι στην αμηχανία γύρω από το σώμα.
Το ντοκιμαντέρ εξετάζει και τη σωματική διάσταση του ζητήματος. Οι ορμονικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο, την ενέργεια, την κόπωση και την απόδοση, ενώ το άγχος και οι υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλητισμού ενδέχεται να επηρεάσουν τον εμμηνορροϊκό κύκλο. Η απουσία περιόδου μάλιστα μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι ο οργανισμός χρειάζεται προσοχή και αξιολόγηση από ειδικό. Γι' αυτό και η συζήτηση δεν αφορά μόνο το πώς μια αθλήτρια θα συνεχίσει να προπονείται αλλά και το πώς θα μάθει να αναγνωρίζει και να φροντίζει τις ανάγκες της.
Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος των προπονητών είναι καθοριστικός. Η εμπιστοσύνη και η ανοιχτή επικοινωνία μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ώστε μια αθλήτρια να αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει για τον πόνο της, να ζητήσει προσαρμογές στην προπόνηση ή να ξεκουραστεί όταν το χρειάζεται. Γιατί η κατανόηση δεν σημαίνει λιγότερες απαιτήσεις. Σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι οι αθλήτριες δεν είναι όλες ίδιες και ότι η φροντίδα της υγείας τους αποτελεί μέρος της αθλητικής τους πορείας.
Πάνω απ' όλα όμως το ντοκιμαντέρ θέλει να ανοίξει μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που βρίσκονται στον πρωταθλητισμό. Αφορά ένα ευρύτερο κοινό που συχνά δεν γνωρίζει τι μπορεί να σημαίνει η περίοδος για μια αθλήτρια, τι δυσκολίες κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά συνηθισμένη προπόνηση και πόση προσπάθεια απαιτείται για να συνεχίσει κανείς όταν το σώμα του δεν συνεργάζεται.
Γιατί η δύναμη μιας αθλήτριας δεν μετριέται μόνο από το πόσο αντέχει αλλά και από το αν μπορεί να ακούσει το σώμα της χωρίς να αισθάνεται ενοχές. Και για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο αθλητισμός αντιμετωπίζει την περίοδο.
Το ντοκιμαντέρ του GWomen και της INTERSPORT έρχεται να δείξει όσα συχνά δεν φαίνονται στους αγώνες, τις δυσκολίες, τις σιωπές, τις διαφορετικές εμπειρίες και την ανάγκη για περισσότερη γνώση και κατανόηση. Για να πάψει η περίοδος να αντιμετωπίζεται σαν κάτι που πρέπει να κρύβεται και να γίνει αυτό που είναι, μια φυσιολογική λειτουργία του σώματος, για την οποία κάθε γυναίκα αξίζει να μπορεί να μιλά ανοιχτά.
Η avant-première του ντοκιμαντέρ «PERIOD. The Untold Game» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ την ίδια ημέρα, στις 15:00, μέσα από το YouTube κανάλι του Gazzetta.gr, καθώς και μέσω της INTERSPORT.
Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οκτώ αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες: η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (πρωταθλήτρια στο βάδην), η Μαρία Κατσαμούρη και η Χριστίνα Κατσαμούρη (αθλήτριες καλαθοσφαίρισης), η Σοφία Ιωσηφίδου (αθλήτρια στίβου στα 100 μ. με εμπόδια), η Ευαγγελία Πλατανιώτη (παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης), η Τατιάνα Γεωργίου (διεθνής αθλήτρια ποδοσφαίρου), η Έλενα Ξενάκη (παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης) και η Δώρα Γκουντούρα (5η Ολυμπιονίκης στην ξιφασκία).
Τη δική τους οπτική καταθέτουν επίσης οι προπονητές Αντώνης Λάππας (προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης) και Θανάσης Δελενίκας (προπονητής ξιφασκίας, με 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες).
Στο ντοκιμαντέρ συμβάλλουν με την επιστημονική τους γνώση η Κατερίνα Δασούλα (φυσικοθεραπεύτρια, Doriadis Physio Center) και ο Ιωάννης Δουλγεράκης (μαιευτήρας – γυναικολόγος, Personalised Prime Clinic - PPC).
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