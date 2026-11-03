Ο ΠΣΑΠΠ για ακόμα μια χρονιά διοργάνωσε μια γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Σύνδεσμο να βραβεύει στην 45η τελετή του τους καλύτερους και τις καλύτερες της περασμένης σεζόν.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς κάθε χρόνο τιμώνται τα πρόσωπα που ξεχώρισαν τόσο με την απόδοσή τους εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, όσο και το ήθος που επιδεικνύουν εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Οι νικητές αναδεικνύονται μέσω της ψηφοφορίας των μελών του ΠΣΑΠΠ, κάτι το οποίο προσδίδει μια επιπλέον αξία στις τιμητικές τους διακρίσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ εδώ και χρόνια εφαρμόζει την ισότητα ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, δίνοντας ίση προβολή και στις αθλήτριες που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά. Φέτος, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σπουδαίες ομιλίες από τις παίκτριες του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ να έχει την τιμητική του.

Κορυφαία Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια της Α' Κατηγορίας Γυναικών αναδείχθηκε η Γρηγορία Πούλιου, η οποία σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα αφιέρωσε το δικό της βραβείο στον αδελφό της, που δίνει τη δική του μάχη, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Όπως προείπαμε, ο Δικέφαλος του Βορρά κυριάρχησε στις βραβεύσεις. Η 18χρονη Παναγιώτα Αργυρίου αναδείχθηκε καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια της κατηγορίας, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική σεζόν που έκανε πέρυσι με τις Ασπρόμαυρες. Στη συνέχεια, η Ντάνι Νόιχαους του ΠΑΟΚ κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης τερματοφύλακα για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Η Μινέλα Γκατσανίτσα με 23 γκολ τιμήθηκε ως η κορυφαία σκόρερ του πρωταθλήματος, ενώ έπειτα αναδείχθηκε και καλύτερη ξένη της χρονιάς.

Στη λίστα των διακεκριμένων Ελληνίδων του εξωτερικού, η Βεατρίκη Σαρρή της Μπέρμιγχαμ έλαβε με τη σειρά της το βραβείο της, ενώ ο Θανάσης Πατρικίδης του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της κατηγορίας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της καλύτερης ενδεκάδας της χρονιάς στην Α' Κατηγορία γυναικών, η οποία περιελάμβανε τις κορυφαίες αθλήτριες της σεζόν. Την dream team αυτή αποτέλεσαν οι Ντάνι Νόιχαους, Αναστασία Γκάτσου, Μαρία Γκούνη, Μαρία Μήτκου, Μαρία Πατερνά, Ελένη Σαΐχ, Μάρτα Λιόπις Άλβαρες, Λέντσε Αντρέεφσκα, Παναγιώτα Αργυρίου, Μινέλα Γκατσάνιτσα και Γρηγορία Πούλιου.

Mια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν και η ειδική βράβευση της Χαρούλας Δημητρίου, η οποία αποσύρθηκε φέτος από τη δράση αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ίδια με τα λόγια της κατάφερε να συγκινήσει και την Αριάνα Παπαγιάννη, υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών στον ΠΣΑΠΠ.