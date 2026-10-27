WNBA: Μία νίκη μακριά από τον τίτλο οι Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις

Μετά το αρχικό 2-1 της Ατλάντα στη σειρά, η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ αντέδρασε, πέτυχε δύο συνεχόμενες νίκες και έκανε την ανατροπή, παίρνοντας το προβάδισμα με 3-2.

Πρωταγωνίστρια για τις Βαλκίρις ήταν η Κάια Στόουκς με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κοψίματα, ενώ η Βερόνικα Μπέρτον είχε επίσης 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, προσθέτοντας 4 τάπες. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Τίφανι Χέιζ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους.

Οι Βαλκίρις πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 25-22 και ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Για την Ατλάντα, η Έιντζελ Ρις μέτρησε 7 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Πλέον, οι Ατλάντα Ντριμ καλούνται να αντιδράσουν στο Game 6, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη, ώστε να παραμείνουν στη διεκδίκηση του τίτλου. Από την άλλη, οι Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία, κατακτώντας το πρωτάθλημα μόλις στη δεύτερη σεζόν τους.