Η Εβίτα Ξηντάρα ετοιμάζεται για τον πιο ξεχωριστό ρόλο της ζωής της, αυτόν της μητέρας και στο πλευρό της αθλήτριας στάθηκε η ΑΕΚ, γράφοντας ιστορία για τα ελληνικά δεδομένα. Καθώς η Ένωση, όπως διαβάσατε στο GWomen με τη βοήθεια του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλου, ανανέωσε τη συνεργασία της με την αρχηγό της ομάδας βόλεϊ γυναικών.

Η υπογραφή του νέου συμβολαίου έγινε στο ΕΑΚ Ολυμπιακού Χωριού, αμέσως μετά την ευρωπαϊκή νίκη της ομάδας, σε μια βραδιά που είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια αλλά και το άθλημα συνολικά. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, Διονύσης, ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, οι συμπαίκτριές της και το προπονητικό επιτελείο, ενώ ο κόσμος της Ένωσης έδωσε το δικό του «παρών», δείχνοντας την αγάπη του προς την αρχηγό.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσης τη χορήγηση ειδικού επιδόματος εγκυμοσύνης για όλες τις αθλήτριές του, για το διάστημα που απέχουν από τη δράση λόγω εγκυμοσύνης, ακόμη κι αν το συμβόλαιό τους ολοκληρωθεί στο μεταξύ.