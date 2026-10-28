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Volley League Γυναικών: Την Παρασκευή το ντέρμπι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό
28/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Volley League Γυναικών: Την Παρασκευή το ντέρμπι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό

Φώτης Καρακούσης

Με το μεγάλο ντέρμπι, αυτό ανάμεσα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Volley League Γυναικών.

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Ένα μεγάλο ντέρμπι, αυτό ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο «Ανδρέας Βαρίκας» και ένα επίσης δυνατό όπως αναμένεται ματς, αυτό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΖΑΟΝ που θα γίνει την Κυριακή στην Μίκρα έχει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές έχουν ως εξής:

Volley League Γυναικών – 3η αγωνιστική

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας», 21.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ονόπας, Παρατηρητής Αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Κατερλή, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς

Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Δρόσος, Τουλής, Γραμματεία: Νικολάου Ελ.

Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς», 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Μενεσλής, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Ράπτη, Σφυρίδη, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Γυμναστήριο Μετς, 20.30: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Καπότης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Πολίτης, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Μίκρας, 19.00: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Λούμσι, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου Δ.

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