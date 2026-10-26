Βιντσιλαίου στο GWomen: «Είχαμε πλάνο, το πιστέψαμε και στο τέλος χαμογελάσαμε»

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, να νικήσει τον Ολυμπιακό στη Women’s Basketball League. Με το 69-65 στην έδρα του, ο Δικέφαλος πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που μέχρι σήμερα αποτελούσε το μοναδικό εμπόδιο που δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει.

Το τελικό σκορ αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της αναμέτρησης καθώς ήταν ένα παιχνίδι με ένταση και την άμυνα να παίζει καθοριστικό ρόλο, με τον ΠΑΟΚ να μένει πιστός στο πλάνο του και να βρίσκει τις λύσεις όταν η πίεση μεγάλωνε.

Για το πλάνο που έφερε τη νίκη, τη διαχείριση του αγώνα, αλλά και τη συνέχεια σε ένα πρωτάθλημα που έχει ακόμη πολύ δρόμο, η Αγγελική Βιντσιλαίου μίλησε αποκλειστικά στο GWomen. Η πλέι μέικερ του ΠΑΟΚ είχε 7 πόντους, 7 ασίστ και 12 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας της.

Αγγελική, ο ΠΑΟΚ περιόρισε τον Ολυμπιακό στους 65 πόντους και έφτασε σε μια ιστορική νίκη. Τι ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι σας;: «Γενικά, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τον ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και θέταμε μικρούς στόχους στη διάρκειά του και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός προερχόταν από συνεχόμενα ταξίδια και πολλές υποχρεώσεις, οπότε πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να του δημιουργήσουμε προβλήματα σε επίπεδο ενέργειας. Είχαμε πλάνο, το πιστέψαμε και στο τέλος χαμογελάσαμε. Παρ’ όλα αυτά ήταν μία νίκη και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά».

Πώς το ζήσατε μέσα στο γήπεδο; Υπήρξε κάποια στιγμή που νιώσατε ότι το παιχνίδι μπορεί πραγματικά να γυρίσει υπέρ σας;: «Όσο περνάει ο χρόνος μέσα στο ματς και βλέπεις ότι είσαι κοντά, αρχίζεις να “μεγαλώνεις” και να πιστεύεις περισσότερο. Αυτό συνέβη και με εμάς. Βλέπαμε ότι ήμασταν κοντά, είχαμε καλό έλεγχο και πολύ σημαντικό, διατηρούσαμε την ηρεμία μας στο παιχνίδι. Μετά φυσικά το πανηγυρίσαμε αλλά κρατήσαμε το μυαλό μας εκεί που έπρεπε να είναι».

Οι 7 ασίστ σου δείχνουν πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος σου στην οργάνωση του παιχνιδιού. Πώς προσεγγίζεις τον ρόλο της πλέι μέικερ και τι σημαίνει για εσένα να είσαι μία από τις παίκτριες που δίνουν τον τόνο στην ομάδα;: «Είμαι πλέον 28 χρονών και έχω παίξει αρκετά παιχνίδια τέτοιου τύπου, οπότε τώρα τα απολαμβάνω περισσότερο. Όταν ήμουν μικρότερη αντίθετα αγχωνόμουν αρκετά. Προσπαθώ να βρίσκω τις συμπαίκτριές μου στα δυνατά τους σημεία και να βοηθάω με την εμπειρία μου όπου χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ με βοηθάει να βρίσκω και εγώ τα εσωτερικά μου κίνητρα γιατί κάποια στιγμή στην πορεία είχα απογοητευτεί όπως συμβαίνει όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Απολαμβάνω τον ρόλο μου και ελπίζω να έχουμε μια καλή πορεία ως ομάδα».

Ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί ξανά κοντά σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να καταφέρει να την πάρει. Τι σημαίνει για εσάς ότι αυτή τη φορά φτάσατε μέχρι το τέλος;: «Ναι, είναι ιστορική νίκη. Μετά τον αγώνα μού είπαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν η μόνη ομάδα που ο ΠΑΟΚ δεν είχε κερδίσει ποτέ. Αυτό δείχνει και πόσο μεγάλος είναι ο αντίπαλός μας, με εξαιρετικές παίκτριες, προπονητή και ιστορία. Γενικά είναι διαφορετικό να φτάνεις κοντά και διαφορετικό να κερδίζεις, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν μεγάλη εμπειρία και ξέρουν να παίρνουν τη νίκη ακόμη κι όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει όπως θέλουν. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ότι το πιστέψαμε πραγματικά. Στο τέλος πήραμε ψυχολογία από την άμυνά μας και τα καταφέραμε».

Αυτή η νίκη δείχνει ότι ο φετινός ΠΑΟΚ μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο. Πώς διαχειρίζεστε τον ενθουσιασμό, ειδικά όταν η συνέχεια του πρωταθλήματος απαιτεί σταθερότητα;: «Έχουμε δυνατότητες ως ομάδα και έχει δημιουργηθεί ένα καλό σύνολο. Είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα με ασθένειες και τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ποτέ να προπονηθούμε όλες μαζί. Το πρωτάθλημα όμως είναι μαραθώνιος και όπως χάσαμε την προηγούμενη αγωνιστική όταν δεν παίξαμε καλά, έτσι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο ειδικά στην έδρα μας. Τώρα έχουμε μια πολύ δύσκολη αποστολή στη Βούλα και ελπίζω να είμαστε υγιείς και έτοιμες να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Υπάρχει η εμπειρία για να διαχειριστούμε την κατάσταση».