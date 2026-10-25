Αγγελίδης: «Δύο ημέρες ρεπό μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, ως ένα μικρό δωράκι από μένα»

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη με 69-65 απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 4η αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League, με τον Άγγελο Αγγελίδη και την Πέρι Πέιτζ να μιλούν μετά το ματς και να στέκονται αμφότεροι στην αμυντική προσήλωση της ομάδας.

Ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά που υπό τις οδηγίες του ο ΠΑΟΚ κέρδισε τις «ερυθρόλευκες» έδωσε έμφαση στη συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτριές του σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άγγελος Αγγελίδης:«Αυτό που είχαμε θέσει ως στόχο από την αρχή και ήταν το πιο σημαντικό για εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν να μπούμε στο παιχνίδι συγκεντρωμένοι, αντιμετωπίζοντας κάθε δεκάλεπτο ξεχωριστά.Όσο μέναμε προσηλωμένοι στην άμυνα, τόσο καλύτερα λειτουργούσαμε, καθώς πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι το κερδίσαμε μέσα από την αμυντική μας λειτουργία. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στην άμυνα και ελέγξαμε τα ριμπάουντ, τα οποία μας είχαν κοστίσει στον προηγούμενο αγώνα. Παράλληλα, ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο τακτικό κομμάτι και καταφέραμε να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε τη δυναμική του Ολυμπιακού. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με ποιοτικές παίκτριες σε όλες τις θέσεις και αρκετές επιλογές σε κάθε γραμμή.

Παρ’ όλα αυτά, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια. Η προσπάθειά τους είναι τεράστια. Όλες, ανεξαιρέτως, έδωσαν το 101% των δυνατοτήτων τους στο παιχνίδι. Δούλεψαν σκληρά και πάλεψαν όλη την εβδομάδα, προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μόνο που έχω να πω είναι μπράβο σε όλες!Τώρα θα πάρουν και δύο ημέρες ρεπό, ως ένα μικρό δωράκι από εμένα».

Χαρακτηριστικά η Πέρι Πέιτζ ανέφερε:«Πιστεύαμε στη νίκη. Παρακολουθήσαμε κάποια παιχνίδια τους και θεωρήσαμε ότι υπήρχαν αρκετά κενά που μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Παράλληλα, και εμείς είχαμε εκτεθεί την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι σε μια πολύ αθλητική ομάδα, οπότε γνωρίζαμε ότι έπρεπε να αντιδράσουμε και να επιστρέψουμε στις νίκες. Χρειαζόμασταν πολύ αυτή τη νίκη και ξέραμε ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά τα τελευταία δευτερόλεπτα, έπρεπε απλώς να παραμείνω ψύχραιμη και συγκεντρωμένη. Ήξερα ότι η ομάδα μου με χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή και ότι οι συμπαίκτριές μου με εμπιστεύονταν πως θα ευστοχούσα στις ελεύθερες βολές. Είχα τη στήριξή τους και ήμουν σίγουρη ότι θα τις έβαζα, θα κερδίζαμε το παιχνίδι και θα εξασφαλίζαμε τη νίκη».