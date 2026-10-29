Τάντιτς και Ζούρος μετά την ήττα του Αθηναϊκού: «Με 19 λάθη είναι αδύνατο να κερδίσεις»

Ο Αθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 65-78 από τη Μπάσκετ Λάντες στο ΔΑΚ Γλυφάδας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έδειξε μαχητικότητα και έφτασε κοντά στην ανατροπή, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Τα 19 λάθη, η αδυναμία να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του σε όλη τη διάρκεια των αμυντικών κατοχών και η ανάγκη να βρει σταθερό ρυθμό ήταν μερικά από τα ζητήματα που ξεχώρισαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η Άνα Τάντιτς στάθηκε στα λάθη που κόστισαν στην ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της σκληρής δουλειάς, ενώ ο προπονητής του Αθηναϊκού Ηλίας Ζούρος, έδωσε έμφαση στην τήρηση του αγωνιστικού πλάνου και στις ευθύνες που αναλογούν στις παίκτριες.

Οι δηλώσεις της Άνα Τάντιτς:

«Είναι δύσκολο να μιλήσεις αμέσως μετά από μια ήττα, αλλά τώρα που κοιτάζω τη στατιστική, νομίζω ότι είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι με 20 λάθη. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βρούμε έναν τρόπο. Πιστεύω ότι έχουμε καλές παίκτριες και όλα είναι στη θέση τους για να αποδώσουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να πιέζουμε μέχρι να βρούμε τον ρυθμό μας και τελικά να πάρουμε μια νίκη την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο για εμάς και για τους ίδιους μας τους εαυτούς».

Η ομάδα έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα, επέστρεψε στο παιχνίδι και έφτασε στο 61-62 στην τέταρτη περίοδο. Ποιος ήταν ο παράγοντας που δεν σας επέτρεψε να ολοκληρώσετε την ανατροπή και να πάρετε τη νίκη;

«Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν λίγο εκτός από την αρχή. Δεν καταφέραμε πραγματικά να βρούμε τον ρυθμό μας. Πιέζαμε συνεχώς, αλλά χαρίσαμε πάρα πολλά εύκολα καλάθια. Κάθε φορά που κάναμε κάτι καλό, στα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα χάναμε τη συγκέντρωσή μας και δεχόμασταν ένα εύκολο καλάθι.

Είναι δύσκολο να κάνεις τη δουλειά σου για 20 δευτερόλεπτα στην άμυνα και να αφήνεις τη φάση να σου ξεφεύγει εξαιτίας ενός λάθους, επειδή δεν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη και στα 24 δευτερόλεπτα. Μετά πηγαίνουμε στην επίθεση και υπάρχει εκνευρισμός. Όλες επηρεάζονται πνευματικά και όλες διστάζουν.

Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να μείνουμε ενωμένες, να συνεχίσουμε τη δουλειά και όπως λέει πάντα ο προπονητής, να γινόμαστε καλύτερες κάθε μέρα, καλύτερες από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στα λάθη μας και να καταλάβουμε γιατί επιτρέπουμε αυτά τα εύκολα καλάθια, ενώ στην άλλη πλευρά πρέπει να μοχθήσουμε για το καθετί.

Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε. Παρόλο που έχουμε παίκτριες που ήταν εδώ από πέρυσι, υπάρχουν και σημαντικές προσθήκες, με παίκτριες που είναι νέες στην ομάδα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε αυτόν τον ρυθμό και να συνεχίσουμε να πιέζουμε.

Σε κανέναν εδώ δεν αρέσει να χάνει. Πιστεύω όμως ότι έχουμε παίκτριες που δουλεύουν σκληρά και πρέπει να συνεχίσουμε. Η σκληρή δουλειά κάποια στιγμή αποδίδει».

Η αντίπαλη ομάδα πήρε 10 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ εσείς κάνατε 19 λάθη. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν περισσότερο ζητήματα ενέργειας και συγκέντρωσης παρά έλλειψη ταλέντου. Τι σας λείπει ώστε να μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το παιχνίδι; Είναι θέμα νοοτροπίας, προπόνησης ή κάτι άλλο;

«Πολλά από τα επιθετικά ριμπάουντ που πήραν ήρθαν σε φάσεις όπου η μπάλα ήταν ελεύθερη και δεν την είχε υπό τον έλεγχό της καμία παίκτρια. Απλώς ερχόταν μια αντίπαλος και έπαιρνε το ριμπάουντ.

Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικές, να κάνουμε σκληρά φάουλ και να χρησιμοποιούμε περισσότερο το σώμα μας. Πιστεύω ότι αυτό μας έλειψε περισσότερο, να μπούμε δυνατά στη φάση και να κάνουμε ένα δυνατό φάουλ ως δήλωση, ειδικά από τη στιγμή που παίζουμε στην έδρα μας».

Οι δηλώσεις του Ηλία Ζούρου

«Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια στη Λάντες για τη νίκη. Άξιζαν να κερδίσουν καθώς έπαιξαν καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ για να μας υποστηρίξει, γιατί είναι σημαντικό για το μπάσκετ γυναικών να έχει όλο και περισσότερους φιλάθλους στα παιχνίδια μας. Αυτά, τίποτα άλλο».

Θεωρείτε ότι η εικόνα της ομάδας δεν οφείλεται σε έλλειψη ταλέντου, αλλά σε άλλους παράγοντες; Από τη δική σας πλευρά ως προπονητής, τι είναι αυτό που λείπει και δεν σας επιτρέπει να φτάσετε στη νίκη παρά την προσπάθεια, την ανθεκτικότητα και τη μαχητικότητα που δείχνετε;

«Αυτή είναι μια ερώτηση για τις παίκτριες και όχι για τον προπονητή, πιθανότατα. Από τη δική μου πλευρά αυτή είναι μια ερώτηση για τις παίκτριες.

Το δεύτερο είναι ότι προετοιμάζουμε τακτικές και πρέπει να τις ακολουθούμε. Όταν δεν ακολουθείς τις τακτικές, ο προπονητής δεν μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι αμυντικά. Επιθετικά χρειάζεσαι την ποιότητα των παικτριών για να εκτελέσεις τα συστήματα που προετοιμάζεις.

Όσον αφορά την τακτική, πιστεύω ότι οι προπονητές εργάζονται σκληρά. Από εκεί και πέρα κάθε παίκτρια πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να ακολουθήσει το πλάνο, αυτό είναι όλο. Όταν δεν ακολουθείς το πλάνο θα χάσεις το παιχνίδι.

Έχουμε τρεις ήττες. Αυτή είναι η εικόνα μας και είναι ξεκάθαρη, όλοι μπορούν να τη δουν. Όπως είπες προηγουμένως, όταν έχεις 19 λάθη, δεν είναι ζήτημα του αν δουλεύεις ή όχι. Τα 19 λάθη κάνουν αδύνατο να κερδίσεις ένα παιχνίδι μπάσκετ. Είναι αδύνατο να κερδίσεις οποιοδήποτε παιχνίδι.

Όσο για τα ριμπάουντ, δουλεύουμε πάνω σε αυτά κάθε μέρα. Κάθε μέρα, δουλεύουμε πάνω στα ριμπάουντ, αυτά. Ευχαριστώ πολύ».