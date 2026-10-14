Ο ΠΑΟΚ θέλει φέτος να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω στο βόλεϊ γυναικών και στην προσπάθειά του αυτή θέλει και τον κόσμο δίπλα του. Οι «ασπρόμαυροι» μάλιστα προχώρησαν και σε μια ιδιαίτερα έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα, καθώς έβγαλαν εισιτήρια διαρκείας για το συγκεκριμένο τμήμα σε μορφή μπρελόκ!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μία πρωτότυπη ιδέα φέρνει το βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ F&U, καθώς τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας αποκτούν μορφή… μπρελόκ, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να έχουν τον Δικέφαλο πάντα μαζί τους, στα κλειδιά τους και στην καθημερινότητά τους!

Τα νέα εισιτήρια διαρκείας συνδυάζουν την πρακτικότητα με την αγάπη για τον ΠΑΟΚ, αποτελώντας έναν ξεχωριστό τρόπο στήριξης της γυναικείας ομάδας βόλεϊ σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Τιμές εισιτηρίων διαρκείας:

Κανονικό: 50€

Κεντρικές θέσεις VIP: 100€

Η διάθεση των νέων εισιτηρίων διαρκείας σε μορφή μπρελόκ ξεκινά από τον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, στις 19:00, απέναντι στην Ελπίδα Αμπελοκήπων.

Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, οι φίλαθλοι θα μπορούν να τα προμηθεύονται τόσο από τα Γραφεία του Α.Σ. ΠΑΟΚ, όσο και από την μπουτίκ του PAOK Sports Arena.

Το διαρκείας σου, πάντα μαζί σου!».