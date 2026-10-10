Ο Αθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 92-62 και έκανε εύκολα το 2/2 στην WBL1.

Το 2/2 στην Women's Basket League 1 έκανε ο Αθηναϊκός, επικρατώντας με 92-62 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Η ομάδα του Ζούρου είχε σε φοβερή μέρα για ακόμη μία φορά τη Φασούλα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους. Για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Τζόρνταν με 27 πόντους.

Τα Δεκάλεπτα: 28-11, 46-32, 70-51, 92-62

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Ράτζα 9(1), Χαιριστανίδου, Νασισκάιτε 15(3), Χρίστοβα, Παυλοπούλου, Γιακούμπτσοβα, Λούκα 6, Τάντιτς 1, Πρινς 14, Παρκς 17(3), Φασούλα 19, Βανλού 9(3).

ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Τζημορώτα, Τζόρνταν 27(2), Ρούμπα 3(1), Γιαπιτζόγλου 3, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Κουμαντσιώτου 2, Γουίλερ 14, Τζουντ 10, Ζήκα 3(1).

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 4 186-117 69

2) ΠΑΣ Γιάννινα 3 133-156 -23

3) Παναθηναϊκός 2 91-52 39

4) Ολυμπιακός 2 101-67 34

5) Παναθλητικός 2 71-59 12

6) Κρόνος BC Plasis 2 66-63 3

7) Άρης 1 63-66 -3

8) Πρωτέας Βούλας 1 64-71 -7

9) Αμύντας 1 59-71 -12

10) Πανσερραϊκός Fibran 1 67-101 -34

11) Πάνθηρες Καβάλας 1 55-94 -39

12) ΠΑΟΚ 1 52-91 -39

*Αθηναϊκός Qualco και ΠΑΣ Γιάννινα έχουν αγώνα περισσότερο.

Κυριακή 11/10

PAOK Sports Arena 13.00 ΠΑΟΚ-Άρης Τσάνταλη-Μπακάλης-Αθανασιάδης Α. (Σιμητόπουλος) (ΙΟΝΙΑΝ TV)

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Ολυμπιακός Στρέμπας-Ραπτογιάννης-Αλεξόπουλος Π. (Κουλούρης)

Αλ. Δημόγλου 13.00 Πάνθηρες Καβάλας-Παναθηναϊκός Τζιοπάνος-Δέλλας-Σμπρίνης (Στουπίδης)

Αγ. Δημητρίου (Ν) 14.30 Κρόνος BC Plasis-Παναθλητικός Ρίζος-Βαγγάλης-Γαραντζιώτης (Λιμνιάτης)

Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός Fibran-Πρωτέας Βούλας Παπαθανασίου-Αγραφιώτης Γ.-Καραούλας (Δημάδης)