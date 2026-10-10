Αθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 92-62: Εύκολα το 2/2 η ομάδα του Ζούρου
Το 2/2 στην Women's Basket League 1 έκανε ο Αθηναϊκός, επικρατώντας με 92-62 του ΠΑΣ Γιάννινα.
Η ομάδα του Ζούρου είχε σε φοβερή μέρα για ακόμη μία φορά τη Φασούλα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους. Για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Τζόρνταν με 27 πόντους.
Τα Δεκάλεπτα: 28-11, 46-32, 70-51, 92-62
Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Ράτζα 9(1), Χαιριστανίδου, Νασισκάιτε 15(3), Χρίστοβα, Παυλοπούλου, Γιακούμπτσοβα, Λούκα 6, Τάντιτς 1, Πρινς 14, Παρκς 17(3), Φασούλα 19, Βανλού 9(3).
ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Τζημορώτα, Τζόρνταν 27(2), Ρούμπα 3(1), Γιαπιτζόγλου 3, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Κουμαντσιώτου 2, Γουίλερ 14, Τζουντ 10, Ζήκα 3(1).
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 4 186-117 69
2) ΠΑΣ Γιάννινα 3 133-156 -23
3) Παναθηναϊκός 2 91-52 39
4) Ολυμπιακός 2 101-67 34
5) Παναθλητικός 2 71-59 12
6) Κρόνος BC Plasis 2 66-63 3
7) Άρης 1 63-66 -3
8) Πρωτέας Βούλας 1 64-71 -7
9) Αμύντας 1 59-71 -12
10) Πανσερραϊκός Fibran 1 67-101 -34
11) Πάνθηρες Καβάλας 1 55-94 -39
12) ΠΑΟΚ 1 52-91 -39
*Αθηναϊκός Qualco και ΠΑΣ Γιάννινα έχουν αγώνα περισσότερο.
Κυριακή 11/10
PAOK Sports Arena 13.00 ΠΑΟΚ-Άρης Τσάνταλη-Μπακάλης-Αθανασιάδης Α. (Σιμητόπουλος) (ΙΟΝΙΑΝ TV)
Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Ολυμπιακός Στρέμπας-Ραπτογιάννης-Αλεξόπουλος Π. (Κουλούρης)
Αλ. Δημόγλου 13.00 Πάνθηρες Καβάλας-Παναθηναϊκός Τζιοπάνος-Δέλλας-Σμπρίνης (Στουπίδης)
Αγ. Δημητρίου (Ν) 14.30 Κρόνος BC Plasis-Παναθλητικός Ρίζος-Βαγγάλης-Γαραντζιώτης (Λιμνιάτης)
Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός Fibran-Πρωτέας Βούλας Παπαθανασίου-Αγραφιώτης Γ.-Καραούλας (Δημάδης)
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