H Αλεξία Πουτέγιας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την πλούσια τροπαιοθήκη της κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα για 3η φορά στην καριέρα της!

Μετά από μια ονειρική σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα σε Ισπανία και Ευρώπη, η νυν παίκτρια των London City Lionesses παρέλαβε το βραβείο της στη φετινή τελετή του Λονδίνου, ισοφαρίζοντας την άλλοτε συμπαίκτριά της στους Μπλαουγκράνα, Αϊτάνα Μπονματί.

Η ίδια είχε κερδίσει τόσο το 2021 όσο και το 2022 κι έγινε τότε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια με δύο back-to-back τίτλους στον θεσμό.

Όσον αφορά τα όσα έκανε την περασμένη σεζόν, πήρε το quadruple με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ως ηγέτιδα της ομάδας τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στο Women's Champions League, σημειώνοντας 21 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026