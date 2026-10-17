Τέλος στη συνεργασία της με τον Πολ Τολέδο έβαλε η Πάουλα Μπαντόσα, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Καθώς η Ισπανίδα τενίστρια αποφάσισε να αλλάξει σελίδα, σε μια σεζόν που την έχει δυσκολέψει αρκετά τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Τολέδο στις 14 Οκτωβρίου, μέσα από ανάρτησή του, με την οποία αποχαιρέτησε την αθλήτρια. Αξίζει να αναφέρουμε πως στη διάρκεια της συνεργασίας τους, η Μπαντόσα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν το 2025, κατέκτησε τον τίτλο στην Ουάσινγκτον το 2024 και επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Η φετινή σεζόν ήταν δύσκολη για την Ισπανίδα, καθώς οι τραυματισμοί και η απώλεια αγωνιστικού ρυθμού την κράτησαν πίσω. Παράλληλα, χρειάστηκε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα γήπεδα για λόγους ψυχικής υγείας, ενώ έχασε και το Ρολάν Γκαρός. Πλέον η Μπαντόσα έχει μπροστά της τις διοργανώσεις στην Οσάκα, την Γκουανγκζού και το Χονγκ Κονγκ, με στόχο να κλείσει τη σεζόν με όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Κάρλος Σιλβέστρε, ο οποίος τη βοηθά στις προπονήσεις και στους αγώνες, καθώς και η Κλαούντια Ταβέρνερ, στενή φίλη της από παιδική ηλικία και οικονομική μάνατζέρ της.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τολέδο:

«Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η ώρα να κλείσει ένας κύκλος με την Πάουλα.Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μου: η υπέρβαση των τραυματισμών, η δύναμη να σηκωνόμαστε ξανά, η πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open, η κατάκτηση του τίτλου στο Washington 500 και η επιστροφή στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Μια πορεία γεμάτη σκληρή δουλειά, ανθεκτικότητα και εξέλιξη, με πολλές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ανταμοιβές στην πορεία.Θα εκτιμώ πάντα όλα όσα ζήσαμε και μάθαμε μαζί αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Πάουλα, που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ευχαριστώ επίσης ολόκληρη την ομάδα για τη δέσμευση, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά της σε αυτά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ήταν μια κοινή διαδρομή, γεμάτη προσπάθεια και εμπειρίες που θα κουβαλώ πάντα μαζί μου. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και να κοιτάξω μπροστά με ηρεμία και ενθουσιασμό. Έτοιμος για ό,τι φέρει η συνέχεια».