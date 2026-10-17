Παναθηναϊκός: Οι «πράσινες» ντύθηκαν στα ροζ προς τιμήν της συμπαίκτριας τους Πέννυ Ρόγκα

Η πιο συγκινητική αρχή της Volley League γυναικών πραγματοποιήθηκε στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο Μετς με πρωταγωνίστρια τη νικήτρια ζωής, Πέννυ Ρόγκα. Η ομάδα των πρασίνων, φόρεσε ροζ εμφανίσεις με αφορμή τον μληνα ευαισθητοποίσηςη για τον κακρίνο του μαστού θέλοντας να τιμήσουν την συμπαίκτριά τους Πέννυ Ρόγκα, μετά από τη δικής της προσωπκή μάχη.

Ο Παναθηναϊκός τιμά μια ιστορία δύναμης, μια διαδρομή που ξεπερνά τις τέσσερις γραμμές ενός γηπέδου. Μια γυναίκα που έγινε σύμβολο πίστης και ζωής για όλους: την αρχηγό Πέννυ Ρόγκα.



Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού φορούν μια ειδικά σχεδιασμένη εμφάνιση, αφιερωμένη στη δική της προσωπική νίκη απέναντι στον καρκίνο. Μια εμφάνιση που έχει το μήνυμα «FAITH. POWER. LIFE.», το όνομα της Πέννυς και την ημερομηνία που έμαθε ότι είχε κερδίσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.



Το πράσινο και το ροζ ενώνονται για να πουν μια ιστορία. Το πράσινο της ομάδας, της πίστης, της συνέπειας. Το ροζ της ευαισθητοποίησης, της ελπίδας, της γυναικείας δύναμης.



Για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση. Είναι μια στιγμή ενότητας. Ένα «ευχαριστώ» προς την αρχηγό του. Ένα μήνυμα προς κάθε γυναίκα που δίνει τη δική της μάχη.