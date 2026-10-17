Η περσινή εμφάνιση της Άντζελ Ρις και της Σάνι Λι έφερε τον κόσμο του αθλητισμού στην πασαρέλα της Victoria’s Secret. Τι γνωρίζουμε για το φετινό σόου και ποιες αθλήτριες θα μπορούσαν να κάνουν την εμφάνισή τους;

Ποιος είπε ότι η πασαρέλα ανήκει αποκλειστικά στα μοντέλα; Το περσινό σόου της Victoria’s Secret απέδειξε ότι ο αθλητισμός και η μόδα μπορούν να συναντηθούν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, με δύο αθλήτριες να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Ο λόγος για την Άντζελ Ρις, η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια που αγωνίζεται στο γυναικείο πρωτάθλημα του NBA, και η Σάνι Λι, η χρυσή Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής, βρέθηκαν στην πασαρέλα του 2025, σε μια εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ.



Η Άντζελ Ρις έγραψε τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret. Με εντυπωσιακό σύνολο και φτερά, έδειξε ότι η δυναμική παρουσία που έχει στο γήπεδο μπορεί να μεταφερθεί και στον κόσμο της μόδας. Από την πλευρά της, η Σάνι Λι δοκίμασε κάτι εντελώς διαφορετικό από την ενόργανη γυμναστική, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι κορυφαίες αθλήτριες έχουν διάθεση να εξερευνούν νέες πλευρές του εαυτού τους.

Τι θα γίνει, όμως, στο φετινό σόου; Η φετινή επίδειξη της Victoria’s Secret είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου 2026, με γνωστά μοντέλα και δημοφιλείς τραγουδίστριες να ετοιμάζονται για μια ακόμη εντυπωσιακή βραδιά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή κάποιας αθλήτριας.

Η Άντζελ Ρις έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα περπατήσει φέτος στην πασαρέλα, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την