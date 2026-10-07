«Περαστικά Έλενα»: Το μήνυμα των παικτριών του Αθηναϊκού στην Τσινέκε

Με ένα ξεχωριστό μήνυμα στήριξης προς την Έλενα Τσινέκε αγωνίστηκαν οι παίκτριες του Αθηναϊκού στο Super Cup, φορώντας στο ζέσταμα μπλούζες με το μήνυμα «Περαστικά Έλενα».

Η Τσινέκε τραυματίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην ποδοκνημική. Πλέον, έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επρόκειτο να ξεκινήσει το πρόγραμμα της αποκατάστασής της.

Οι συμπαίκτριές της θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να της δείξουν πως βρίσκονται στο πλευρό της σε αυτή τη διαδικασία αλλά και ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι την έχουν μαζί τους. Στον Αθηναϊκό περιμένουν την επιστροφή της Έλενας Τσινέκε, με στόχο να επιστρέψει σταδιακά στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και πιο δυνατή.