Χρίστοβα στο GWomen: «Θέλαμε να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο και για την Έλενα»

Η Μπορίσλαβα Χρίστοβα ήταν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του Αθηναϊκού στον τελικό του Super Cup, καθώς με την ενέργεια, την ποιότητα και τη μαχητικότητά της συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή της εικόνας της αναμέτρησης και στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, η Χρίστοβα εξέφρασε τη χαρά της, τονίζοντας πως αυτός ήταν ο στόχος της ομάδας από το ξεκίνημα:

«Νιώθω καταπληκτικά. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να ξεκινήσουμε τη σεζόν με αυτό το Κύπελλο και στη συνέχεια να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να χτίζουμε πάνω σε αυτό».

Ο Αθηναϊκός δεν ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, όμως στη συνέχεια κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα και να πάρει σημαντική διαφορά. Η Χρίστοβα στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο:

«Ξέραμε ότι ο Πρωτέας θα έμπαινε πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Και ήμασταν προετοιμασμένες. Κάναμε κάποια λάθη στην άμυνα και στην επίθεση και δεν μπορούσαμε να βρούμε τον ρυθμό μας στην αρχή του αγώνα. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στην τρίτη περίοδο, κάναμε καλύτερη δουλειά στο να μοιράζουμε την μπάλα, να τρέχουμε και να είμαστε λίγο πιο επιθετικές. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα δώσουμε μεγάλη έμφαση φέτος. Έχουμε πράγματα στα οποία πρέπει να βελτιωθούμε και πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε. Αλλά συνολικά, νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο».

Η Χρίστοβα είναι μία παίκτρια που συνδυάζει την ψυχραιμία με την ένταση και την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ. Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να προσφέρει στην ομάδα σε όλους τους τομείς:

«Απλώς θέλω να δίνω τα πάντα στην ομάδα μου. Στην επίθεση, στην άμυνα, θέλω φέτος να κάνω ένα βήμα μπροστά για να τη βοηθήσω και να είμαι μια ολοκληρωμένη παίκτρια για την ομάδα».

Τέλος, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στην Έλενα, για την οποία οι παίκτριες του Αθηναϊκού φόρεσαν ειδικές μπλούζες, θέλοντας να της δείξουν τη στήριξή τους μετά τον τραυματισμό της.

«Ήταν πολύ άτυχo αυτό που συνέβη. Όμως οι σκέψεις μας είναι μαζί της. Θα παίξουμε και για εκείνη. Έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασής της και περιμένουμε να επιστρέψει. Ξέρουμε ότι θα επιστρέψει, θέλαμε απλώς να της δείξουμε τη στήριξή μας και να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο και για εκείνη».