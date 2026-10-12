POWER IN HER: Όταν το Kickboxing γίνεται δύναμη, αυτοπεποίθηση και έμπνευση

Στο πλαίσιο των Sunset Wellness Experiences, το POWER IN HER με τον επαγγελματία αθλητή Δημήτρη Χιώτη έφερε το Kickboxing πιο κοντά σε μια διαφορετική, πιο προσωπική διάσταση, στο το rooftop του Athenaeum Eridanus Luxury Hotel. Μακριά από την εικόνα του ρινγκ και της αγωνιστικής έντασης, η εμπειρία ανέδειξε το άθλημα ως έναν τρόπο άσκησης, εκτόνωσης και ενδυνάμωσης.

Η Garden έφερε την ανανέωση στην εμπειρία

Στην ξεχωριστή αυτή wellness εμπειρία, η Garden, σε συνεργασία με τη Σουρωτή, φρόντισε να προσθέσει μια ακόμη διάσταση φρεσκάδας και περιποίησης.

Όσες συμμετείχαν είχαν στη διάθεσή τους ενυδατικό spray προσώπου και σώματος με φυσικά μεταλλικά στοιχεία και υαλουρονικό οξύ, προσφέροντας αίσθηση δροσιάς, αναζωογόνησης και ενυδάτωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας.

Η παρουσία της Garden ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, συνδέοντας την άσκηση με την ευεξία και την προσωπική φροντίδα. Σε ένα setting όπου η ενέργεια, η κίνηση και η ένταση πρωταγωνίστησαν, η αίσθηση φρεσκάδας έγινε αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας.

Μια διαφορετική πλευρά του Kickboxing

Για πολλούς, το Kickboxing είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σκληρή προπόνηση, την αγωνιστική πειθαρχία και τη δυναμική του ρινγκ. Το POWER IN HER, όμως, ήρθε να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του αθλήματος: εκείνη που αφορά την αυτοπεποίθηση, την προσωπική υπέρβαση και τη χαρά της κίνησης.

Γιατί η δύναμη δεν μετριέται μόνο σε χτυπήματα και αντοχή. Είναι η απόφαση να δοκιμάσεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει, να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου και να ανακαλύψεις δυνατότητες που ίσως δεν γνώριζες ότι έχεις.

Η δύναμη βρίσκεται μέσα μας

Καθώς ο ήλιος έδυε πίσω από την Ακρόπολη και το rooftop γινόταν σημείο συνάντησης για γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και κοινή διάθεση για δράση, το POWER IN HER απέδειξε, πως η δύναμη που αποκτά κάθε γυναίκα όταν αποφασίζει να δοκιμάσει, να κινηθεί, να εξελιχθεί και να ξεπεράσει τα προσωπικά της όρια είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Και αυτό ήταν το πιο ουσιαστικό μήνυμα του POWER IN HER: πως κάθε νέα εμπειρία μπορεί να γίνει η αφορμή για να ανακαλύψεις μια πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σου.