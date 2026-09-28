Στέλλα Καλτσίδου στο GWomen: «Το παρελθόν του μπάσκετ Γυναικών δεν μπορεί να το ξεγράψει κανείς και τίποτα»

Η Στέλλα Καλτσίδου ανήκει σε μια γενιά όπου η Ελλάδα στο μπάσκετ Γυναικών ήταν μία πολύ ισχυρή δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πλέον με το… μάτι της προπονήτριας στην Εθνική, αντιλαμβάνεται διαφορετικά μερικά πράγματα, έχοντας βρεθεί και στις δύο πλευρές. Το πιο σημαντικό ζήτημα που έχει να διαχειριστεί η κορυφαία Ελληνίδα προπονήτρια είναι τα νέα κορίτσια, καθώς και το ταλέντο που υπάρχει και πως μπορεί να το αξιοποιήσει.

«Σίγουρα υπάρχει ταλέντο, αναμφισβήτητα. Και θεωρώ ότι η γενιά αυτή οπωσδήποτε έχει πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που είχαμε εμείς στη δική τους ηλικία. Νομίζω πλέον έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε χρειάζονται. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο για αυτές. Θεωρώ όμως ότι έχουν περισσότερα εργαλεία προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Το θέμα είναι καθαρά από εκεί και πέρα τι διάθεση, τι πείσμα, τι πειθαρχία και τι συνέπεια που δείχνει η κάθε αθλήτρια για να πετύχει τους προσωπικούς στόχους. Και να βοηθήσει και την ομάδα της ή την Εθνική μας ομάδα όταν μιλάμε για τις Ελληνίδες παίκτριες».

Η πρόσληψη της Καλτσίδου, πέραν της σημασίας που έχει ως… κίνηση, αναμφισβήτητα αποτελεί και μια ιστορική είδηση. Έγινε η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα που θα καθοδηγήσει την Εθνική από την άκρη του πάγκου και δεν υπήρχε πιο κατάλληλη για τη συγκεκριμένη θέση. Η ίδια δεν αισθάνεται πως πρέπει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και το πιο έντονο συναίσθημα που την κατακλύζει είναι εκείνο της περηφάνειας που θα φοράει ξανά το εθνόσημο στο στήθος της και θα συγκινείται στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, αλλά από άλλο πόστο αυτή τη φορά.

«Καταρχάς δεν αισθάνομαι ποτέ, ούτε στην καριέρα μου ως αθλήτρια ούτε ως προπονήτρια, ότι πρέπει να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Για μένα το να είσαι στην Εθνική ομάδα είναι ύψιστη τιμή. Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου, είτε σε οποιοδήποτε πόστο κι αν είσαι, είτε είσαι στο πόστο του προπονητή είτε στο πόστο της φροντίστριας, γιατί εκπροσωπείς τη χώρα σου, για μένα από μόνο του τα λέει όλα. Ναι, είναι όντως ένα γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει γυναίκα προπονήτρια ποτέ στην Εθνική μας ομάδα. Αυτό σίγουρα μου δίνει και μια παραπάνω ευθύνη ως γυναίκα, προκειμένου να είναι αυτό ένα παράδειγμα ότι δεν υπάρχει φύλο ούτε στην προπονητική ούτε στο μπάσκετ. Δεν έχει να κάνει η ικανότητα με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα.

Αυτό όμως θα αφήσω, εύχομαι να το αποδείξει η δουλειά μας, η οποία θα είναι μια συνεργασία, δεν θα την κάνω μόνη μου. Αν η ομάδα πετύχει δεν σημαίνει ότι θα πετύχω εγώ, σημαίνει ότι θα πετύχουμε με τις αθλήτριες, οι οποίες θα είναι αυτές οι οποίες θα εκτελέσουν οτιδήποτε τους πούμε. Οπότε για μένα, είτε αν είσαι άντρας είτε γυναίκα, ο στόχος είναι να πεις στους αθλητές ή τις αθλήτριες να εκτελέσουν αυτό που πιστεύεις, να τους κάνεις να το πιστέψουν, γιατί χωρίς τους αθλητές οι προπονητές δεν είναι τίποτα.

Αυτό το ξέρω καλά και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια πλέον. Οπότε όλα τα φώτα είναι εκεί. Απλά εγώ θέλω να προσπαθήσω με την εμπειρία που έχω στο τι σημαίνει η Εθνική Ομάδα, γιατί την έχω ζήσει καλύτερα απόπλους, να μπορέσω να τους βοηθήσω και να τους καθοδηγήσω, προκειμένου να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε και να καταφέρουμενα φέρουμε την Εθνική Ομάδα εκεί που πρέπει να είναι, στις μεγάλες διοργανώσεις».