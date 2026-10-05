Βανλού: «Είναι υπέροχο να βλέπεις το γυναικείο μπάσκετ να εξαπλώνεται παγκοσμίως, οι Έλληνες είναι πολύ παθιασμένοι»

Πριν από μερικές ημέρες η FIBA ανακοίνωσε τους αριθμούς ρεκόρ που σημειώθηκαν στα social media, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες που ήταν σχετικές με τη διοργάνωση… Η σταρ του Αθηναϊκού, Τζούλι Βανλού, μίλησε για τα ρεκόρ του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στα social media και στη δημοτικότητα που σιγά - σιγά αρχίζει να αποκτά το άθλημα στο γυναικείο φύλο σε οικουμενικό επίπεδο. Ακόμη, ως παίκτρια πλέον της ομάδας του Βύρωνα και του Ηλία Ζούρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα:

Συνολικά 236.015 θεατές παρευρέθηκαν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Βερολίνο, ξεπερνώντας τους 145.519 θεατές που καταγράφηκαν το 2022 στο Σίδνεϊ. Ο μέσος όρος του τουρνουά ήταν 6.556 θεατές ανά αγώνα που επίσης αποτελεί ρεκόρ.

Σε τηλεοπτικούς όρους:

Στις ΗΠΑ, στο TNT, ο αγώνας των ομίλων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιταλίας είχε τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του δικτύου TNT, με 1,3 εκατομμύρια μέσους θεατές σε αγώνα μπάσκετ γυναικών. Εν τω μεταξύ, ο τελικός είχε ένα μέσο κοινό 1,2 εκατομμυρίων θεατών, φτάνοντας στο 1,5 εκατομμύριο, παρά τη σύγκρουση με την έναρξη της σεζόν του NFL και τον τελικό του τένις του US Open. Η συνολική κάλυψη τουρνουά στο γραμμικό δίκτυο και το HBO Max έφτασε τους εντυπωσιακούς 12,3 εκατομμύρια θεατές.

Το υψηλότερο κοινό καταγράφηκε στο CCTV-5 της Κίνας, όπου κατά μέσο όρο 14,1 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγώνα της Κίνας στη φάση των ομίλων με την Τσεχία.

Σε όρους social media:

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στο Βερολίνο έσπασε τα ρεκόρ προσέλευσης και ενεργούς εμπλοκής στις δημοσιεύσεις.

Ρεκόρ σημειώθηκαν σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας τα 3,3 δισεκατομμύρια impressions που συνιστά αύξηση 175% σε σχέση με το 2022, με το σύνολο σχεδόν να τριπλασιάζεται.

Η ενεργή συμμετοχή τα πονταρίσματα (engagement) σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε σύγκριση με το Σίδνεϊ το 2022, φτάνοντας τα 60 εκατομμύρια, ενώ οι προβολές βίντεο αυξήθηκαν επίσης στο 1,4 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 195%.

H διοργάνωση έχει πλέον ένα κοινό followers κοντά στις 900.000 και μόνο κατά τη διάρκεια του τουρνουά απέκτησε 400.000 νέους ακόλουθους στα διάφορα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά αποτελέσματα ήταν ότι ο λογαριασμός Instagram του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών ​​έγινε ο μεγαλύτερος στα κοινωνικά δίκτυα των γυναικών της FIBA. Τώρα έχει 222.000 ακόλουθους, οι μισοί από τους οποίους είναι γυναίκες - ένα πολύ σπάνιο επίτευγμα.

Σε όρους επισκεψιμότητας:

Η εισροή χρηστών στα sites της διοργάνωσης υπερτριπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2022, με τις συνεδρίες να φτάνουν τα 4,9 εκατομμύρια. Οι προβολές σελίδων ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια (επτά φορές υψηλότερες από το 2022), αλλά που ουσιαστικό να τονιστεί ότι οι προβολές σελίδων αυξάνονται ακόμη πιο γρήγορα από τις περιόδους σύνδεσης, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες περιηγούνταν πιο βαθιά και καταναλώνουν περισσότερο περιεχόμενο σε κάθε επίσκεψη από ό,τι στο παρελθόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Βανλού:

«Για εμάς, είναι κάτι το αυτονόητο. Εδώ και μερικά χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν σημαντικό ρόλο και το γυναικείο μπάσκετ είναι πολύ δημοφιλές. Οπότε, δεν εκπλήσσομαι».

«Ναι, σίγουρα το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ωε παίκτριες. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι που έγινε ξαφνικά. Στο Βέλγιο έχουμε συνηθίσει πολύ τις γεμάτες κερκίδες. Νομίζω ότι είχαμε ένα παιχνίδι με 18.000 θεατές – sold out για τρεις συνεχόμενες μέρες. Στο Βέλγιο έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου εδώ και χρόνια, αλλά και στην Αμερική συμβαίνει το ίδιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι υπέροχο να βλέπεις ότι το άθλημα εξαπλώνεται παγκοσμίως. Το γερμανικό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών δεν θεωρείται από τα πιο ισχυρά, ούτε αποτελεί προορισμό για πολλές παίκτριες. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η εθνική τους ομάδα προσελκύει κόσμο, όπως και το μπάσκετ γενικότερα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους άνδρες, αλλά και τις γυναίκες. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει ισότητα και ενδιαφέρον. Είναι πολύ θετικό».



Για την αύξηση της επίσκεψης στα προσωπικά προφίλ των παικτριών:

«Στον κόσμο αρέσει να παρακολουθεί τη ζωή σου, τις προσωπικές σου στιγμές. Πράγματι, νιώθω ότι όσο περισσότερο καιρό βρίσκομαι στα social media, τόσο αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις. Ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί τη ζωή σου, τα πάντα. Αυτό έχει και θετικές και αρνητικές πλευρές, καθώς υπάρχει πολλή αρνητικότητα στα social media και συνοδεύεται από μεγάλη πίεση. Αλλά υποθέτω ότι πρέπει απλώς να το συνηθίσεις».

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γερμανία:

«Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Κάναμε έναν εξαιρετικό πρώτο γύρο. Η Γερμανία ήταν απλώς πιο δυνατή από εμάς. Δεν είχαμε ουσιαστική απάντηση στον τρόπο που έπαιξαν απέναντί ​​μας. Εννοώ, έτσι είναι ο αθλητισμός. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Εμείς χάσαμε και θα μάθουμε από αυτό. Είμαι λυπημένη, φυσικά, αλλά ως παίκτρια πρέπει να προχωράς μπροστά. Οι κορυφαίοι παίκτες μαθαίνουν μέσα από την ήττα και αυτό ακριβώς θα κάνουμε κι εμείς».

Για τις συνθήκες που συνάντησε ως παίκτρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Ήταν εξαιρετικές. Ήταν υπέροχα. Όλα ήταν τέλεια. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Ήταν ωραίο που βρεθήκαμε όλοι στον ίδιο χώρο, καθώς έχουν δημιουργηθεί πολλές φιλίες στο παρελθόν με άλλες ομάδες και άλλες παίκτριες εκεί. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία».

Για τον τρόπο με τον οποίο το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα μπορεί να διευρύνει τη διείσδυση του στον πυρήνα των φιλάθλων:

«Πιστεύω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι ομάδες πρέπει να είναι πιο επαγγελματικές στη διαχείριση των social media. Να φέρνουν άτομα που θα καταγράφουν φάσεις του αγώνα, όπως στιγμιότυπα σε αργή κίνηση (slow motion), ώστε να μπορούν να τα δημοσιεύουν. Όλα κρίνονται από τις προβολές. Και από το ελκυστικό περιεχόμενο. Αν γίνει μια εντυπωσιακή φάση, πρέπει να βιντεοσκοπείται. Όχι μόνο από μακριά, αλλά από κοντά. Νομίζω ότι τα social media είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Θεωρώ ότι το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν παίκτριες από όλο τον κόσμο. Καλές Αμερικανες παίκτριες θέλουν να έρθουν και να παίξουν εδώ.

Και εγώ προσωπικά έτσι σκέφτηκα. Με τράβηξε πολύ το έργο που έχει ο Αθηναϊκός. Είναι μια ελκυστική χώρα. Η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα. Οι άνθρωποι είναι ωραίοι. Και η νοοτροπία της Ελλάδας… Νομίζω ότι είστε μαχητές. Παίζετε και ζείτε με πολύ πάθος. Αυτό μεταβιβάζεται και στο πώς ο κόσμος θέλει να διοικήσει μια ομάδα. Είναι ελκυστικό για έναν παίκτη να έρχεται σε ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με το μπάσκετ. Με την ομάδα τους.

Άνθρωποι όπως ο γενικός διευθυντής, ή ο πρόεδρος. Αν δείχνουν πόσο παθιασμένοι είναι με την ομάδα, γίνεται πολύ ελκυστικό για έναν παίκτη να δεχθεί. Απλώς πρέπει να πέσει λίγο περισσότερο το βάρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο περισσότερο μπορούν. Είναι σημαντικό. Εκεί ίσως μπορούν να κάνουν λίγο καλύτερη δουλειά.

Όλες οι ομάδες απλώς βάζουν πιο μπροστά το όμορφο μπάσκετ που μπορεί να παιχτεί στην Ελλάδα».

