Η Τζέσικα Σέπαρντ αναδείχθηκε Most Improved Player στο WNBA

Στην κορυφή του WNBA βρέθηκε η Τζέσικα Σέπαρντ, η οποία αναδείχθηκε Most Improved Player για τη σεζόν 2026, επιβραβεύοντας μια χρονιά γεμάτη career highs και εντυπωσιακές εμφανίσεις με τις Ντάλλας Γουίνγκς.

Η Σέπαρντ, που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον Αθηναϊκό, πραγματοποίησε την έκτη σεζόν της στο WNBA και την πρώτη της με την ομάδα του Ντάλας. Η αλλαγή περιβάλλοντος συνοδεύτηκε από σημαντικά αναβαθμισμένο ρόλο και η ίδια φρόντισε να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Η φόργουορντ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14,5 πόντους, 11,1 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ ανά αγώνα, αριθμοί που αποτελούν τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της στο WNBA. Την προηγούμενη σεζόν, με τη Μινεσότα Λινξ, είχε κατά μέσο όρο 8 πόντους, 7,3 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ.

Η διαφορά ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή στον ρόλο της. Η Σέπαρντ ξεκίνησε βασική και στα 42 παιχνίδια που αγωνίστηκε, έχοντας 31,7 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, έναντι 20,9 την προηγούμενη σεζόν.

Μια σεζόν γεμάτη ρεκόρ

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στους αριθμούς. Η Σέπαρντ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 25 double-doubles, ενώ κατέγραψε και έξι triple-doubles, επίδοση που αποτέλεσε την κορυφαία στη λίγκα για τη σεζόν.

Παράλληλα, μάζεψε συνολικά 467 ριμπάουντ, αριθμός που την έφερε στη δεύτερη θέση στην ιστορία της WNBA για μία σεζόν, πίσω μόνο από τα 521 της Έιντζελ Ρις.

Η Σέπαρντ ήταν επίσης μόλις μία από τις δύο παίκτριες στο WNBA που ολοκλήρωσαν τη σεζόν με μέσο όρο double-double, μαζί με τη φόργουορντ των Άτλαντα Ντριμ, Έιντζελ Ρις.

Η εξαιρετική της παρουσία έφερε και την πρώτη συμμετοχή της σε WNBA All-Star Game, ενώ η ομάδα των Ντάλας εξασφάλισε την έβδομη θέση στην κανονική περίοδο και την παρουσία της στα playoffs.

Η πορεία της, από την παρουσία της στην Ελλάδα και τον Αθηναϊκό μέχρι την κορυφή της WNBA, αποτελεί πλέον ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της Αμερικανίδας φόργουορντ.