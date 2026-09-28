Φασούλα: Η τρυφερή στιγμή με την οικογένεια της μετά το παιχνίδι

Στο Aθens Cup, η διεθνής σέντερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από δώδεκα χρόνια μπροστά στους δικούς της ανθρώπους, στο δικό της «σπίτι».

Στις εξέδρες ήταν ο πατέρας, η μητέρα και η θεία της, που αυτήν τη τη φορά δε χρειάστηκε να πάρουν αεροπλάνο για να τη δουν από κοντά να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο, απλώς οδήγησαν λίγα λεπτά με το αμάξι.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι τέσσερις τους μοιράστηκαν μια ιδιαίτερη και πολύ γλυκιά στιγμή. Μια αγκαλιά, λίγα λόγια και εκείνο το χαμόγελο που τα λέει όλα.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο της είχε λείψει να έχει τους δικούς της ανθρώπους στο γήπεδο, να μπορούν να έρχονται να τη βλέπουν και να μοιράζονται μαζί της τέτοιες στιγμές χωρίς να χρειάζεται να πάρουν αεροπλάνο για να βρεθούν δίπλα της.

Πλέον, αυτό μπορεί να γίνει ξανά μέρος της καθημερινότητάς της, γιατί τελικά, τι πιο όμορφο από το να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου, την ώρα που κάνεις αυτό που αγαπάς περισσότερο.