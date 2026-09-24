Κριμίλη στο GWomen: «Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας»

Οι «πράσινες» παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο το πολύ κακό ξεκίνημα και η μεγάλη διαφορά που είχε δημιουργηθεί από νωρίς δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν την ανατροπή. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η παίκτρια του Παναθηναϊκού Ιωάννα Κριμίλη μίλησε για την εικόνα της ομάδας, τα αμυντικά προβλήματα και τη στήριξη του κόσμου.

Θέλω να σταθούμε λίγο στην πολύ βελτιωμένη εικόνα που είχατε στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρείς ότι αν είχατε ξεκινήσει από το πρώτο λεπτό με την ίδια ενέργεια, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα;

«Σίγουρα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε κάποιες καλές φάσεις και στην άμυνα παίξαμε με περισσότερη ενέργεια. Κάναμε ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα και αυτό μας στοίχισε. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας και να ξεκινάμε συγκεντρωμένες από το πρώτο λεπτό και όχι να περιμένουμε να ξεφύγει η διαφορά και να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο πιο δυνατά».

Θεωρείς όμως ότι, πέρα από την κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι οι αντίπαλές σας είχαν πολύ υψηλό ποσοστό ευστοχίας, ειδικά από τη γραμμή των 6,75 μέτρων;

«Ναι, είχαν μία πολύ καλή μέρα, αλλά από την άλλη και εμείς αμυντικά δεν ήμασταν καθόλου επιθετικές. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικές, να βγαίνουμε πάνω στις σουτέρ. Είχαμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, οπότε νομίζω ότι απλά δεν μπορέσαμε να το δείξουμε στο γήπεδο».

Αμυντικά, τι θα κρατούσες από αυτό το παιχνίδι;

«Νομίζω αυτό που είπα πριν, να μάθουμε από τα λάθη μας και να μπαίνουμε συγκεντρωμένες από το πρώτο λεπτό. Όλες οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο EuroCup, θα είναι πολύ δυνατές και δεν μπορούμε να αφήνουμε τη διαφορά να ξεφεύγει τόσο πολύ».

Παρά το γεγονός ότι ήσασταν πίσω με μεγάλες διψήφιες διαφορές, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν εδώ, σας στήριξε και γέμισε το γήπεδο. Ένα σχόλιο γι' αυτό;

«Σίγουρα. Το έχω ξαναπεί, είναι ο έκτος παίκτης μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν τους δώσαμε μία καλή εικόνα και δεν τους δώσαμε αυτό που επιθυμούσαμε. Θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και για αυτούς, ώστε να είμαστε καλύτερες στο μέλλον».