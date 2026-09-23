Διακόπηκε το Παναθηναϊκός – Εμλάκ Κονούτ μετά το τζάμπολ

Με το «καλημέρα» της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν δυναμικό «παρών», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κλειστό γυμναστήριο του Χολαργού.

Μόλις 9:57 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου, χαρτάκια έπεσαν μαζικά στο παρκέ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Εμλάκ Κονούτ να διακοπεί προσωρινά.

Οι άνθρωποι του γηπέδου ανέλαβαν να απομακρύνουν τα χαρτάκια από τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου η αναμέτρηση να συνεχιστεί.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν σταματούν να τραγουδούν, έχοντας δημιουργήσει ήδη μία άκρως ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στις εξέδρες, δίνοντας τον δικό τους παλμό για τη συνέχεια της αναμέτρησης.