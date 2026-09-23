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ΠΑΟΚ – Σπαρτάκ Μιγιάβα: Με δύο γκολ της Σεμάνοβα έχουν πάρει το προβάδισμα οι Σλοβάκες

ΠΑΟΚ – Σπαρτάκ Μιγιάβα: Με δύο γκολ της Σεμάνοβα έχουν πάρει το προβάδισμα οι Σλοβάκες

Newsroom

Η Σπαρτάκ Μιγιάβα κατάφερε να αιφνιδιάσει τον ΠΑΟΚ και προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο του αγώνα που διεξάγεται για την φάση των «32» του UEFA Women’s Europa Cup.

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Μετά από ένα κακό ημίχρονο στο οποίο η αντίπαλος κυριάρχησε, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από την Σπαρτάκ Μιγιάβα σε μια αναμέτρηση για την φάση των «32» του UEFA Women’s Europa Cup.

Αρχικά στο 19' μετά από ολιγωρία της άμυνας και της Νόιχους η Σεμάνοβα από κοντά άνοιξε το σκορ για τις Σλοβάκες κάνοντας το 0-1.

Δέκα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου η Σπαρτάκ κατάφερε να κάνει το 2-0. Συγκεκριμένα μετά από μακρινό σουτ η Νόιχους έδιωξε με δυσκολία, η άμυνα δεν κατάφερε να διώξει και η Σεμάνοβα και πάλι από κοντά διαμόρφωσε το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

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