Η Μαρία Σάκκαρη ορίστηκε να αντιμετωπίσει περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδος, την Πέμπτη (24/9), την Ιαπωνέζα, Νάο Χιμπίνο, για τη φάση των «16» του τουρνουά WTA500 της Σιγκαπούρης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ στο πρώτο γύρο, δείχνοντας την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η Σάκκαρη καλείται να νικήσει τη Νάο Χιμπίνο για να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εφόσον βρεθεί εκεί, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τάλα Γκίμπσον και Βικτόρια Μορβαγίοβα, για μία θέση στα ημιτελικά του τουνουά της Σιγκαπούρης.

Η Σάκκαρη και η Χιμπίνο έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, και οι δύο στο Australian Open (2020, 2024) με την Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί και στους δύο αγώνες χωρίς να χάσει μάλιστα κανένα σετ.