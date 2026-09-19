Αν ακόμα ο κόσμος δεν έχει πειστεί να παρακολουθήσει πιο ενεργά μπάσκετ Γυναικών, τα πεπραγμένα της Κέλσι Μίτσελ σίγουρα μπορούν να τον πείσουν.

Μία ακόμη σελίδα στην ιστορία του WNBA γράφτηκε από την Μίτσελ, η οποία πλέον κατέχει το ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει μία παίκτρια σε μία regular season. Η γκαρντ των Ιντιάνα Φίβερ χρειάστηκε μόλις μία ακόμη μεγάλη εμφάνιση για να αφήσει πίσω της την επίδοση της Άτζα Γουίλσον από το 2024.

1,034 points...and she's just going to keep on climbing 🪜



Kelsey Mitchell is your WNBA single-season scoring record holder!



Previous record: A’ja Wilson, 1,021 (2024)



2026 Postseason Push | @DKSports | #WNBASeason30 pic.twitter.com/svgFbQx3rA — WNBA (@WNBA) September 19, 2026

Η Μίτσελ ήταν ασταμάτητη στην αναμέτρηση των Φίβερ με τις Τορόντο Τέμπο, οδηγώντας την Ιντιάνα στην εκτός έδρας νίκη με 103-85 στο «Coca-Cola Coliseum». Η 30χρονη γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, έχοντας 12/17 σουτ εντός παιδιάς και 7/11 τρίποντα, σε μία εμφάνιση που είχε ιστορική σημασία. Με τους 33 πόντους που πρόσθεσε στη συγκομιδή της, η Μίτσελ έφτασε τους 1.034 πόντους στη φετινή σεζόν και ξεπέρασε τους 1.021 που είχε σημειώσει η Άτζα Γουίλσον με τις Λας Βέγκας Έισις το 2024, επίδοση που μέχρι πρότινος αποτελούσε το απόλυτο ρεκόρ του WNBA.

Μάλιστα, το πέτυχε χωρίς να έχει ολοκληρώσει ακόμη την προσπάθειά της. Η κανονική περίοδος έχει τρία παιχνίδια μπροστά της, επομένως το νέο ρεκόρ αναμένεται να ανεβάσει τα στάνταρ ακόμη περισσότερο.

Η λίστα με τις κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος σε μία σεζόν στο WNBA διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Κέλσι Μίτσελ — 1.034 πόντοι (2026)

Άτζα Ουίλσον — 1.021 πόντοι (2024)

Άτζα Ουίλσον — 991 πόντοι (2026)

Τζούελ Λόιντ — 939 πόντοι (2023)

Μπριάνα Στιούαρτ — 919 πόντοι (2023)

Το ιστορικό βράδυ της Μίτσελ είχε και άλλες ξεχωριστές επιδόσεις. Η γκαρντ των Φίβερ έφτασε τα 25 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, επεκτείνοντας το σχετικό ρεκόρ της στο WNBA, ενώ έγραψε νέο ρεκόρ και για την Ιντιάνα, καθώς έφτασε τα 123 εύστοχα τρίποντα μέσα στη σεζόν.

Στο πλευρό της Μίτσελ βρέθηκε η Κέιτλιν Κλαρκ, η οποία επέστρεψε στη δράση και συνδύασε την παρουσία της με μία εξαιρετική εμφάνιση. Η γκαρντ των Φίβερ άγγιξε το double-double, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 28 πόντους και 14 ασίστ. Μάλιστα, η Κλαρκ είχε τον δικό της ρόλο στη στιγμή που πέρασε στην ιστορία. Ήταν εκείνη που τροφοδότησε τη Μίτσελ με την ασίστ για το καλάθι που της επέτρεψε να ξεπεράσει την επίδοση της Γουίλσον και να βρεθεί μόνη στην κορυφή της λίστας.