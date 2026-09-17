Ζούρος: «Ο Αθηναϊκός έχει πολύ μεγάλα όνειρα, ίσως και χωρίς ταβάνι»

Μιλώντας στο σάιτ του Αθηναϊκού, ο Ηλίας Ζούρος έκανε τον πρώτο απολογισμό μετά από έναν μήνα προετοιμασίας.

Στην αρχή τοποθετήθηκε για τα συμπεράσματα που έχει βγάλει, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε για τη συνεργασία του με τις γυναίκες αθλήτριες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Ζούρος:

Βρισκόμαστε ένα μήνα μετά την έναρξη της προετοιμασίας. Ποια είναι η συνολική εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής από την ομάδα;

«Πρώτα απ’ όλα θα έλεγα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτριών συνολικά. Από την πρώτη μέρα με την συγκέντρωσή τους και την προσπάθειά τους. Μέσα στη διαδικασία βέβαια έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να διδάξουμε, να φτιάξουμε και να διορθώσουμε. Γιατί ας μην ξεχνάμε, ακόμα δεν έχουμε και ολοκληρωμένο το ρόστερ».

Ποια ήταν τα βασικά πράγματα που θέλατε να δουλέψετε σε αυτό το πρώτο στάδιο και σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι έχουν περάσει στις παίκτριες;

«Θα θέλαμε να δουλέψουμε πολύ στην άμυνα, θέλουμε δηλαδή. Δεν είμαστε στον βαθμό που θα ήθελα, αλλά υπάρχει διάθεση. Υπάρχει η διαφορετικότητα στη φιλοσοφία, σε κάποια πράγματα, τα οποία θέλουν χρόνο για να μπορέσουμε να τα αυτοματοποιήσουμε και να τα κάνουμε καλύτερα. Είναι λοιπόν η διαδικασία που είμαστε πρώτα να το μάθουμε, να το σκεφτόμαστε να το εκτελέσουμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα το κάνουμε αυτοματοποιημένα. Άρα η άμυνα είναι το ένα και το δεύτερο στην επίθεση, θα έλεγα ότι είναι το spacing, δηλαδή η διαδικασία μέσα στο χώρο, μέσα από οτιδήποτε κάνουμε και να αποκτήσουμε κάποιους αυτοματισμούς στη διάρκεια των παιχνιδιών».

Έχετε ήδη δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Τι πρώτα συμπεράσματα έχετε βγάλει μέσα από αυτά;

«Θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγα τα φιλικά που έχουμε παίξει. Υπάρχει, όπως είπαμε, η καλή εικόνα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπολειπόμαστε και πρέπει να δουλέψουμε, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όσο γίνεται πιο έτοιμοι στην πρεμιέρα και στις υποχρεώσεις που έχουμε».

Εσείς από την πλευρά σας πώς βιώνετε την προσαρμογή σας σε ένα νέο περιβάλλον και σε μια νέα ομάδα; Τι έχετε συναντήσει στον Αθηναϊκό που σας έχει κάνει θετική εντύπωση;

«Αυτό που μου έχει κάνει πρώτα απ’ όλα θετική εντύπωση είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση στην ομάδα. Η διοίκηση της ομάδας, οι επικεφαλής, ο γενικός διευθυντής, οι team manager, όλοι κάνουν τη ζωή, θα έλεγα, ενός προπονητή πολύ πιο εύκολη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα σε πολλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού ο Αθηναϊκός Qualco.

Είναι μια ομάδα που έχει απαιτήσεις και μια ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει βάλει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο challenge ουσιαστικά σε μένα, σε όλη αυτή τη διαδικασία, να μπορέσω να προσαρμοστώ στη διαφορετικότητα του παιχνιδιού που υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα και στον πρωταθλητισμό που απαιτεί η ομάδα μας. Και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο έξτρα, το οποίο πραγματικά μου δίνει πολύ παραπάνω ενέργεια σε αυτό που κάνω και εύχομαι να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα».

Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας προπονητής για να περάσει τη φιλοσοφία του σε μια ομάδα που ουσιαστικά τώρα χτίζεται;

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν γίνεται ούτε σε ένα ούτε σε δύο μήνες, αλλά θέλει σεζόν και όχι μία σεζόν. Δηλαδή όσοι προπονητές έχουν μείνει πάνω από δύο χρόνια σε κάποιες ομάδες, είναι θα έλεγα αποδεδειγμένο ότι τα αποτελέσματα έρχονται.

Γιατί πολύ απλά έχει το χρόνο να αναπτύξει το σύστημά του, οι παίκτες που έχει μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να αφομοιώσουν και τους καινούριους παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει μια χημεία, έτσι ώστε να υπάρχει μια αρμονία και αυτοματισμοί που χρειάζονται ειδικά στο παιχνίδι του μπάσκετ και αμυντικά και επιθετικά. Τώρα θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ αρχή και δεν ξέρω ακόμα κι αν στο μέσο της σεζόν θα μπορούμε να λέμε ότι η ομάδα έχει φτάσει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο».

Τι θεωρείτε ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο χτίσιμο μιας νέας ομάδας και τι είναι αυτό που σας δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση;

«Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το να κάνεις σωστές επιλογές στο ρόστερ, στους παίκτες αλλά και στους συνεργάτες μιας και είμαι καινούριος στην ομάδα. Ξεκινώντας από τους συνεργάτες είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα γιατί όλοι οι συνεργάτες μου είναι στο επίπεδο που θέλουμε σαν ομάδα και θα ήθελα εγώ. Και στις παίκτριες μερικές φορές υπάρχουν να το πω δυσκολίες ή αστοχίες ή καταστάσεις που αλλάξαν κάποια στιγμή. Από όλη αυτή τη διαδικασία, όμως, συνολικά εγώ είμαι χαρούμενος με τις παίκτριες που έχω. Θα δουλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε και όσο καλό υλικό και να πάρεις δηλαδή παίκτριες, πολλές φορές παίζει ρόλο το κατά πόσο μπορούν να κολλήσουν μεταξύ τους και να συνυπάρξουν στη διαδικασία αυτή της εκμάθησης και της απόδοσης. Εύχομαι να είναι οι καλύτερες έτσι όπως είναι και να αποδώσουμε».

Ποια είναι τα στοιχεία που θέλετε να χαρακτηρίζουν τον φετινό Αθηναϊκό μέσα στο γήπεδο;

«Θέλω να είμαστε πάντα πολύ ανταγωνιστικοί. Όλες οι ομάδες που είχα, θέλω και πιστεύω ότι χαρακτηρίζονται για την σκληράδα τους ιδιαίτερα στην άμυνα και το ομαδικό πνεύμα στην επίθεση. Να είναι δηλαδή η ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει την έξτρα πάσα, να δώσει το κάτι παραπάνω έτσι ώστε να δείξει την ομαδικότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική στο παιχνίδι του μπάσκετ».

Σύντομα αναμένεται να ενσωματωθούν και οι δύο παίκτριες που αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από τη στιγμή που θα μπουν στο σύνολο, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστούν για να προσαρμοστούν στα «θέλω» της ομάδας και να αποκτήσουν αγωνιστική χημεία με τις υπόλοιπες;

«Εντάξει, θέλουν πολύ για να είμαστε ειλικρινείς. Ίσως η Βανλού που είναι και playmaker να χρειαστεί λιγότερο χρόνο γιατί σαν γκαρντ προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και αντιλαμβάνονται πολύ πιο γρήγορα το παιχνίδι. Από την άλλη, η Μακόλι σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο και δυστυχώς είχε και μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ζωή της, χάνοντας τον πατέρα της που σημαίνει ότι θα είναι δύσκολο και πνευματικά να μπει γρήγορα στη διαδικασία αυτή που θέλουμε».

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που περιμένετε να δείτε να αλλάζει στην ομάδα με την πλήρη διαμόρφωση του ρόστερ;

«Ναι σίγουρα όταν έχεις στη διάθεση σου ολόκληρο το ρόστερ περιμένεις διαφορετικά πράγματα και περιμένεις να ανέβει και η ομάδα άλλο ένα επίπεδο από αυτό που είναι αυτή η δεδομένη στιγμή».

Είναι η πρώτη σας εμπειρία ως πρώτος προπονητής σε γυναικεία ομάδα. Υπάρχει κάτι που σας έχει εκπλήξει ευχάριστα μέχρι σήμερα στη συνεργασία σας με γυναίκες αθλήτριες, είτε σε αγωνιστικό είτε σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας;

«Μετά από 40 χρόνια προπονητικής αυτό που μου αρέσει στη διαδικασία της προπόνησης με τις γυναίκες είναι ότι είναι πολύ πειθαρχημένες. Προσπαθούν να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή. Από τη στιγμή ιδιαίτερα που θα πιστέψουν στον προπονητή, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα στο έπακρο, δηλαδή στην κάθε λεπτομέρεια. Αυτό πολλές φορές, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπορεί να λείψουν από το αντρικό μπάσκετ, με την έννοια ότι το καλύπτουν ίσως με την αθλητικότητά τους. Αλλά εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος βλέποντας ότι οι γυναίκες πραγματικά προσπαθούν και να ακούσουν και να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν να κάνουν».

Υπάρχει κάποια διαφορά στη διαχείριση μιας γυναικείας ομάδας που δεν περιμένατε πριν ξεκινήσετε αυτή τη συνεργασία;

«Όχι, εγώ τις αντιμετωπίζω όπως και τις άλλες μου ομάδες. Είναι ακριβώς το ίδιο για μένα. Και μάλιστα όχι απλά είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω όπως είναι μια ομάδα αντρική πρωταθλητισμού. Ο Αθηναϊκός κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα αντίστοιχα».

Τι σας έχει κερδίσει περισσότερο μέχρι σήμερα από αυτή τη νέα πρόκληση στον Αθηναϊκό;

«Ότι η ομάδα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, παίζει Ευρωλίγκα, θέλει να κρατήσει τα σκήπτρα στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Άρα είναι μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα μου αρέσει. Σε πολλές ομάδες μου το έχω ζήσει και θέλω να το ξαναζήσω και τώρα που είμαι στον Αθηναϊκό».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της προετοιμασίας και σε ποια σημεία θέλετε να δείτε τη μεγαλύτερη βελτίωση το επόμενο διάστημα;

«Στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Θα έλεγα ότι τα ριμπάουντ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι σε καλό επίπεδο και αμυντικά και επιθετικά. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι και στην άμυνα μας»

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο του Αθηναϊκού για τη φετινή προσπάθεια;

«Θα ήθελα πραγματικά να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Όπως και εγώ ένιωσα υπέροχα όταν έγινε με πολύ ωραίο τρόπο η προσέγγιση της διοίκησης της ομάδας, παρουσιάζοντας μου ένα project πολύ ενδιαφέρον. Και ο κόσμος θα πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια γιατί γίνεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος να είναι δίπλα στην ομάδα, να τη στηρίξουν για να μεγαλώσει περισσότερο ο Αθηναϊκός.

Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα όνειρα, ίσως και χωρίς ταβάνι όπως τα άκουσα. Και ελπίζω και θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε αυτά που η διοίκηση ονειρεύεται. Δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό, μιλάω και για τη μεγέθυνση, το μεγάλωμα του Αθηναϊκού σαν σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη συνολικά».



PHOTO CREDITS: ATHINABC.GR

