Πανιώνιος: Την Κατερίνα Δελή βράβευσε η Ιωάννα Καρέλια

Μεγάλη βραδιά για τη Νέα Σμύρνη η σημερινή, καθώς το καμάρι της πόλης, ο Πανιώνιος γιορτάζει τα 136 χρόνια ζωής, αλλά και τα 100 χρόνια του βόλεϊ γυναικών. Φυσικά η γιορτή δεν θα μπορούσε να γίνει αλλού από την θρυλική πλατεία της πόλης με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν και να μην σταματά να φωνάζει συνθήματα για την αγαπημένη του ομάδα.

Από τις βραβεύσεις που ξεχώρισε ήταν αυτή της Κατερίνας Δελή, μιας παίκτριας που άφησε το δικό της στίγμα συνολικά στο μπάσκετ γυναικών και όχι μόνο στον Πανιώνιο, με τον οποίο μάλιστα κατέκτησε 1 από τα 7 συνολικά πρωταθλήματα στην μεγάλη της καριέρα.

Ο κόσμος αποθέωσε την Δελή με την βράβευση να την κάνει η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου, Ιωάννα Καρέλια που και αυτή άκουσε τον κόσμο να μην σταματά να φωνάζει το όνομά της.