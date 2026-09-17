Λιόλιος: «Το 2021 ήταν ένα μη πρωτάθλημα η Α1 Γυναικών και η Α2 κατέρρεε»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρθηκε σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στα γραφεία της ΕΟΚ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο μπάσκετ γυναικών και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι και στους δύο τομείς έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Παράλληλα, μίλησε για τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ελληνικού μπάσκετ σε επίπεδο υποδομών και γυναικείου αθλητισμού.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

«Στο μπάσκετ Γυναικών από το 2021 ως το 2026 είναι ένας άλλος κόσμος. Το 2021 ήταν ένα μη πρωτάθλημα η Α1 Γυναικών και η Α2 κατέρρεε. Τώρα το πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό, οι ομάδες μας προχωρούν στην Ευρώπη, ενώ και η Α2 είναι πλέον πολύ ελκυστική. Ο κόσμος αγάπησε το μπάσκετ Γυναικών και το είδαμε στο Ευρωμπάσκετ που φιλοξενήσαμε και γέμισε το γήπεδο παρότι δεν έφτασε η ομάδα μας πολύ ψηλά. Κάναμε ρεκόρ προσέλευσης, αγάπησε ο κόσμος το μπάσκετ γυναικών, ένα άθλημα που δεν γνώριζαν πολύ και τώρα απογειώνεται.

Το αναπτυξιακό το 2021 ήταν στην ομοσπονδία… μηδέν. Αυτό το βιώνουμε, γιατί υπάρχει ένα κενό και μας ακολουθεί. Έχουμε κάνει, όμως, απίστευτες ενέργειες για να βοηθήσουμε τα σωματεία και τα παιδιά στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Υπάρχουν τα επαγγελματικά σωματεία, τα ημιεπαγγελματικά και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Όλα τα στηρίζουμε. Αυτή τη στιγμή η ομοσπονδία δαπανά κάθε χρόνο 4 εκατ. ευρώ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αυτά βρέθηκαν από τους χορηγούς. Έχουμε πλέον αθλητές νέους έτοιμους να επανδρώσουν την Εθνική ομάδα, σε άνδρες και γυναίκες. Βγαίνουν παιδιά που εξελίσσονται, τα ξέρουμε ποια είναι. Έχουμε μια φουρνιά το 2010 και του 2011 που είναι εξαιρετική. Το κενό που είχαμε θα μας ακολουθεί, αλλά πιέζουμε για να βοηθήσουμε την Εθνική ομάδα. Το αναπτυξιακό έχει πολλούς στόχους, να βοηθάς τα παιδιά να εξελίσσονται με τη βοήθεια των ομάδων και των προπονητών. Τα παιδιά από 11 χρονών και κάτω δεν είχε ασχοληθεί ποτέ η ομάδα μαζί τους, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουν αγώνες. Η ΕΟΚ έχει πάρει δύο βραβεία από την FIBA Europe για αυτό το έργο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έρχεται. Πότε θα το δούμε; Πιστεύω πως θα το δει ο επόμενος πρόεδρος. Δουλειά μας είναι ο σπόρος που ρίχνεις να τον γεύονται οι επόμενοι. Δεν βλέπεις άμεσο αποτέλεσμα, αλλά θα το δεις. Χαίρομαι που βλέπω νέες γενιές Ελλήνων να έρχονται».