Η Σόφι Κάνινγκχαμ μίλησε με τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, για τα χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή της, θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος που θα αναλάβει την ηγεσία του WNBA μετά την Κάθι Ένγκελμπερτ.

Η γκαρντ των Ιντιάνα Φίβερ αποκάλυψε ότι ο Σίλβερ επικοινώνησε μαζί της στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιλογή του διαδόχου της Ένγκελμπερτ, η οποία αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση στο τέλος του 2026.

Η Κάνινγκχαμ δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα, ωστόσο περιέγραψε το προφίλ που θεωρεί ότι χρειάζεται η λίγκα στην επόμενη ημέρα της. Όπως ανέφερε, ο νέος κομισάριος θα πρέπει να «πατήσει» πάνω στη δυναμική που έχει αποκτήσει το WNBA, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλει στην ενότητα ενός ιδιαίτερα διαφορετικού συνόλου παικτριών.

«Το WNBA ήταν πάντα ένα μέρος όπου οι άνθρωποι ένιωθαν ασφαλείς και άνετα. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλων των ειδών οι διαδρομές σε αυτή τη λίγκα, κάτι που θεωρώ απόλυτα υπέροχο, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεσαι κάποιον που θα ενώσει όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, παράλληλα, στη σχέση της νέας ηγεσίας με τις αθλήτριες. Η ίδια υπογράμμισε ότι η επικοινωνία θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες ή δύσκολες αποφάσεις, καθώς ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί, όπως σημείωσε, βασικό στοιχείο για τη σχέση μεταξύ της λίγκας και των παικτριών.