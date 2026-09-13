Την κυριαρχία της επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά η ομάδα των ΗΠΑ. Οι Αμερικανίδες έδειξε την ποιότητα τους και στον τελικό και επικράτησαν με 97-79 της Γαλλίας. Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν για 5η σερί φορά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Γυναικών.

Για τις νικήτριες η Γιανγκ είχε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ κορυφαία ήταν η Στιούαρτ με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ. H πρώτη ήταν και η παίκτρια του ματς όπως τον ανέδειξε η FIBA.

Έκανε τα πάντα στο παρκέ και έδειξε πως δεν ήθελε να χάσει με τίποτα αυτό το χρυσό μετάλλιο. Μια παίκτρια που είτε παίζει στο WNBA, είτε με την Team USA παρουσιάζει στο παρκέ τον καλύτερο της εαυτό.

MVP του Παγκοσμίου αναδείχθηκε η Στιούαρτ που ήταν και η πρώτη σκόρερ του τελικού, συνδυάζοντας το με double double.

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