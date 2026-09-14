Από την στιγμή που αποφασίστηκε η ομάδα να κατέβει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, στον ΟΦΗ συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσής της. Τελευταία κίνηση η απόκτηση πέντε ποδοσφαιριστριών με την σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξήξ: «Πέντε μεταγραφές, ανακοίνωσε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, που ετοιμάζεται να μπει στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών.

Πρόκειται για την 31χρονη (8/11/1995) στόπερ απο το Νότιο Σουδάν Amy lasou, η οποία έχει εμπειρία από το Ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πέρσι αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό.

Την 26χρονη (3/3/2000) τερματοφύλακα Χριστιάννα Βήκα, που αγωνιζόταν στον Αρη.

Την 17χρονη (17/12/2009) στόπερ του ΠΑΟΚ, Ιωάννα Μπαταούλα.

Την 18χρονη (22/08/2008) αριστερό μπάκ Σταματίνα Παπαδόπουλου, που αγωνιζόταν στις Νεφέλες Κατερίνης.

Και την 19χρονη (29/12/2007) Ελισάβετ Ταχραμάνη, που αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο.

Και οι 5 αθλήτριες, είναι τις τελευταίες δυο εβδομάδες στο Ηράκλειο και κάνουν προετοιμασία με την ομάδα.

Τις καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΟΦΗ!

Στην φωτογραφία απο αριστερά, οι Amy lasou, η Ιωάννα Μπαταούλα, η Σταματίνα Παπαδόπουλου, η Ελισάβετ Ταχραμάνη και η Χριστιάννα Βήκα».