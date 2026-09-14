H Κική Λιόση επικεφαλής του προγράμμματος υδατοσφαίρισης γυναικών στον Εθνικό

Σε μια σημαντική κίνηση προέβη ο Εθνικός Πειραιώς ξεκινώντας τη συνεργασία του με την Κική Λιόση, που αναλαμβάνει επικεφαλής του προγράμματος υδατοσφαίρισης γυναικών.

Η 46χρονη τεχνικός, παράλληλα με τις υποχρεώσεις της στη θέση της προπονήτριας της εθνικής ομάδας γυναικών του Καναδά, θα αναλάβει να σχεδιάσει το πρόγραμμα οργάνωσης και ανάπτυξης των τμημάτων του πειραϊκού συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Εθνικού

«Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Εθνικού Πειραιώς καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά και τιμή την Κική Λιόση, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής του Προγράμματος Γυναικείας Υδατοσφαίρισης του συλλόγου.

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού πόλο, ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια ως αθλήτρια και καταξιωμένη προπονήτρια με σπουδαίες επιτυχίες, η Κική Λιόση έρχεται να προσθέσει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το όραμά της σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει σταθερά στην κορυφή.

Παράλληλα, αποτελεί την Ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Γυναικών του Καναδά, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση και το κύρος της στον χώρο της υδατοσφαίρισης.

Η δήλωση της Κικής Λιόση: "Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη νέα συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω τον Εθνικό για την εμπιστοσύνη και την πρόταση να αναλάβω έναν νέο ρόλο ως Επικεφαλής του Προγράμματος Γυναικείας Υδατοσφαίρισης.

Καταρχάς, η προπονητική παραμένει το βασικό κομμάτι της επαγγελματικής μου ταυτότητας. Ωστόσο, οι πολλές και διαφορετικές εμπειρίες που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια ως προπονήτρια έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την ανάπτυξη μιας ομάδας και την εξέλιξη των αθλητριών.

Γι’ αυτό, τον νέο μου ρόλο στον Εθνικό τον βλέπω ως μια δυνατότητα να αξιοποιήσω την προπονητική μου εμπειρία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θέλω να συμβάλω στη δημιουργία μιας κοινής αγωνιστικής φιλοσοφίας και μιας ξεκάθαρης κατεύθυνσης, από τις μικρότερες ηλικίες μέχρι τη γυναικεία ομάδα.Πιστεύω πολύ στην ανάπτυξη των νέων αθλητριών και στη σημασία της σύνδεσης των ακαδημιών με την πρώτη ομάδα.

Ο Εθνικός είναι ένας ιστορικός σύλλογος και για μένα αυτή η πρόταση αποτελεί τόσο τιμή όσο και ευθύνη. Θέλω, μέσα από τον νέο μου ρόλο, να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ, ώστε το γυναικείο πρόγραμμα να συνεχίσει να εξελίσσεται και να δημιουργεί αθλήτριες και ομάδες που μπορούν να διεκδικούν υψηλούς στόχους".

Καλωσορίζουμε την Κική Λιόση στη μεγάλη κυανόλευκη οικογένεια και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο της ξεκίνημα με τον Εθνικό Πειραιώς. Μαζί, συνεχίζουμε να χτίζουμε το παρόν και το μέλλον της γυναικείας υδατοσφαίρισης του συλλόγου μας».