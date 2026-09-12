Η Αμερική ήταν η δεύτερη ομάδα που «έκλεισε» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Γαλλία.

Στον ημιτελικό μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης Ισπανίας χάρη στην καλή της άμυνα στην τελευταία περίοδο.

Η πολύπειρη Μπριάνα Στιούαρτ ήταν η καλύτερη για τις νικήτριες έχοντας 16 πόντους με 4/6 δίποντα, 8/11 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής, ενώ «διψήφιες» ήταν επίσης οι Κούπερ (13π., 4ριμπ., 2ασ.) και Τζάκι Γιανγκ (12π.)