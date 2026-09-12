GWomen
Ισπανία - ΗΠΑ 66-76: Τα highlights της πρόκρισης της Αμερικής στον τελικό
12/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - ΗΠΑ 66-76: Τα highlights της πρόκρισης της Αμερικής στον τελικό

Newsroom

Δείτε πώς κατάφεραν οι ΗΠΑ να «λυγίσουν» την Ισπανία και να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η Αμερική ήταν η δεύτερη ομάδα που «έκλεισε» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Γαλλία.

Στον ημιτελικό μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης Ισπανίας χάρη στην καλή της άμυνα στην τελευταία περίοδο.

Η πολύπειρη Μπριάνα Στιούαρτ ήταν η καλύτερη για τις νικήτριες έχοντας 16 πόντους με 4/6 δίποντα, 8/11 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής, ενώ «διψήφιες» ήταν επίσης οι Κούπερ (13π., 4ριμπ., 2ασ.) και Τζάκι Γιανγκ (12π.)

Δείτε τα highlights του αγώνα

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]